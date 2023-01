Antonella Clerici rivelazione choc/ “Ho scoperto di essere cornuta dai giornali”

Antonella Clerici e il tradimento del compagno: “Ecco come l’ho scoperto”

Antonella Clerici è una stimata e amatissima conduttrice televisiva italiana; in onda con il programma È sempre mezzogiorno e The voice Senior. La sua fama non è legata solo alla sua carriera, ma anche alla cronaca rosa che l’ha vista al centro del gossip per il tradimento del suo compagno Eddy.

In occasione di un’intervista su Chi, Antonella Clerici svela come ha scoperto l’infedeltà del suo ex compagno: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro“. La conduttrice svela cosa pensa degli uomini: “Ho capito che maturano dopo i 50 anni e solo allora anche per loro l’amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre“.

Antonella Clerici sulla figlia Maelle: “Sono fiera di lei”

Antonella Clerici ha sofferto molto per il tradimento del compagno Eddy, ma da lui ha avuto la sua splendida figlia Maelle Martens. In occasione di un’intervista a Chi, la conduttrice svela: “L’ho iscritta al liceo e mi ha fatto impressione, somiglia a suo papà ma ha i miei occhi e il mio modo di fare, sono fiera di lei”.

Ospite di Domenica In, la presentatrici italiana aveva parlato di sua figlia: “Mia figlia non ha mai voluto venire in studio con me a mezzogiorno“, poi aggiunge: “E’ timidissima“. Antonella Clerici durante la puntata svela: “Lei mi dice ma come fai a fare questo lavoro? A me sudano le mani!”. Maelle si è poi messa alla prova cucinando in diretta sotto gli occhi attenti e vigili di Mara Venier.

