Maelle Martens, figlia di Antonella Clerici ha un fidanzato: la conduttrice spegne sul nascere le polemiche sull’età

Dopo la paura e lo spavento per una brutta cisti alle ovaie che dall’esame istologico è risultato essere un tumore borderline, cioè benigno ma con l’elevata possibilità di trasformarsi velocemente in un tumore maligno, Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi dove oltre a parlare della sua malattia si è sbilanciata anche sulla sua vita privata, sull’amore per il compagno Vittorio (al suo fianco dal 2016) e sull’ottimo rapporto con la figlia Maelle che ha un fidanzato.

Antonella Clerici choc sulla malattia: "Tumore poteva trasformarsi in malingno"/ "Mia famiglia ha sofferto"

Antonella Clerici ha rivelato che la figlia Maelle è fidanzata con un ragazzo più grande di lei subito però ha voluto smorzare sul nascere qualsiasi polemica: “Lui ha 19 anni perché lei è più matura dei suoi 15 anni. Si vogliono bene.” E poi dopo ha voluto elogiare il giovane: “Maelle è in gamba e ha trovato un ragazzo per bene, Stefano, carino e sportivo, infatti non fuma…Sono stati in vacanza con me ad Ansedonia, il mio luogo del cuore.” Ed infine ha concluso con una battuta si è definita una ‘suocera’ felice alle prese con la prima cotta importante della figlia adolescente.

Antonella Clerici, come sta dopo l’operazione d’urgenza?/ “Talvolta è importante fermarsi…”

Antonella Clerici e il rapporto con la figlia Maelle Martens: “Ecco che mamma sono”

La figlia di Antonella Clerici, Maelle Martens si è fidanzata con Stefano. La conduttrice, inoltre, durante la chiacchierata con Oggi ha rivelato anche che tipo di mamma è e che rapporto ha con la 15enne: “Sono una mamma intransigente sullo studio, durante l’anno lei sa che si esce solo il sabato perché costruirsi una cultura significa essere persone libere e Maelle lo ha capito così bene che mi ha chiesto di tatuarci entrambe la frase ‘la cultura è libertà’. Lo faremo.”

Roberto (Chicco) Clerici, chi è cugino morto di Antonella Clerici/ Dolore della conduttrice: "Non ci credo"

E mentre la figlia Maelle sta vivendo i primi amori adolescenziali, Antonella Clerici vive una bella storia d’amore con il compagno Vittorio Garrone ma al matrimonio non pensa: “Non mi porta bene il matrimonio, non me la sento. Vittorio è l’uomo con cui vorrei invecchiare, per i nostri 10 anni insieme mi piacerebbe scambiarci una promessa di vita, magari con una festa anche se a me non piacciono oppure un mega viaggio. Una promessa per me è per sempre.”