Antonella e Donnamaria fidanzati per strategia?/ I Donnalisi zittiscono gli haters…

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: i dubbi sul loro amore

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono piaciuti subito e, dopo una sola settimana di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 era già inseparabili. I Donnalisi, come li hanno battezzati i fan, si sono scambiati il primo bacio sotto le coperte dopo soli dieci giorni come ha poi raccontato la stessa Antonella che non ha mai negato di essere stata subito attratta da Edoardo. Tra i due non sono mancati i litigi pesanti e le rotture che sembravano mettere un punto alla storia, ma il sentimento che li lega li ha sempre portati a superare tutto, anche i momenti più difficili.

Oggi che la loro avventura nella casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente finita, si stanno vivendo la relazione serenamente. Nessun litigio e tanta voglia di stare insieme. Da quando la Fiordelisi è uscita sono diventati praticamente inseparabili e anche le rispettive famiglie li appoggiano totalmente. Eppure, c’è ancora qualcuno che pensa che la loro storia d’amore sia solo strategia. A zittire tutti, però, è proprio

Edoardo Donnamaria: “La storia con Antoella solo strategia? Tutta invidia”

Innamoratissimi, felicissimi e sempre più complici, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno rilasciato la prima intervista di coppia al settimanale Chi. Nella lunga intervista pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 29 marzo, la coppia conferma di stare benissimo, di sentire le farfalle nello stomaco e di avere importanti progetti insieme come la convivenza e, successivamente, anche il matrimonio e una famiglia. Edoardo, inoltre, ha risposto anche agli haters che continuano ad accusarli di stare insieme solo per strategia e visibilità.

Alla giornalista che chiede cosa rispondono a chi pensa che dietro un fidanzamento nato al GF ci sia una strategia, Edoardo risponde: “Ma basta che la guardi. Qualsiasi ragazzo se vedesse un interesse da parte sua, non si farebbe problemi a provarci seriamente. Non c’è neanche bisogno di stare lì a spiegare. Chi pensa che sia una strategia, secondo me lo fa per invidia“. E Antonella aggiunge: “Mai fatto parte delle mie strategie fidanzarmi al GF”.











