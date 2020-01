Antonella Elia e Fernanda Lessa/ L’abbraccio negato al Grande Fratello Vip

Non c’è speranza per la nascita di un’amicizia tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al GF VIP 4. Durante la diretta della quinta puntata del reality show di Canale 5, Fernanda Lessa viene chiamata nel confessione da Alfonso Signorini per raccontare la sua storia. La bellissima modella, infatti, in settimana ha parlato della sua dipendenza dall’alcol e del rapporto con il marito Luca Zocchi che le è stato vicinissimo in un momento in cui era uno straccio. “È facile bere, perché fai delle cose e poi dai la colpa a quello. È da codardi. Io voglio prendermi la responsabilità di ciò che faccio. Non sprecherò questa seconda chance” dice la Lessa che durante la puntata si racconta a cuore ad Alfonso Signorini dal confessionale.

Antonella Elia rifiuta di abbracciare Fernanda Lessa

Fernanda Lessa racconta la sua storia: “In Brasile, in America è molto popolare bere. Io sono andata a vivere a Torino. Mi sono ritrovata da sola. Torino è una città difficile perché sono molto chiusi. Ero consapevole della gravità della mia situazione, ma non vedevo una luce in fondo al tunnel. Se qualcuno mi avesse detto: ‘Tu dal 2018 non berrai più’, mi sarei fatta una risata. Io bevevo tre bottiglie di vino al giorno minimo. Provavo a uscirne e ci ricascavo. A gennaio del 2018, dopo aver visto mio marito piangere, ho smesso. L’ho anche picchiato e quello è stato il giorno in cui ho detto basta. Lui poteva massacrarmi di botte perché è un uomo enorme, ma non si è nemmeno difeso perché è un uomo buono. Io non mi vedevo bella perché c’era marciume dentro. Oggi, a 42 anni, mi sveglio e mi dico ‘Come sei bella perché sei pulita’”. Intanto nella casa tutti hanno ascoltato la storia di Fernanda Lessa che, una volta raggiunti i coinquilini, viene abbracciata da Adriana Volpe che felicissima sottolinea: “sono 480 giorni che non beve”. Dallo studio Alfonso Signorini invita Antonella Elia ad abbracciare Fernanda Lessa per siglare una pace e un nuovo inizio, ma la showgirl si rifiuta l’abbraccio.

