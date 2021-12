Antonella Elia e Pietro Delle Piane/ “Ci sposeremo, lei ha detto sì”: nozze nel 2022?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della puntata odierna di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. La coppia ha effettuato un annuncio importante in diretta: presto ci sarà il loro matrimonio. A rivelarlo è stato Pietro, il quale, a specifica domanda di Fredella, ha replicato così: “Le ho fatto due proposte di nozze, una dopo 6 mesi che la conoscevo e un’altra il 1° novembre di quest’anno, giorno del suo compleanno, con il ‘brillocco’ assieme. Lei ha detto di sì”.

La data non è stata ancora fissata, ma Delle Piane parla di 2022, mentre Elia “morde il freno”, sottolineando “mi fa paura l’idea di diventare moglie”. In ogni caso, è definitivamente alle spalle la crisi sentimentale che li aveva colpiti quando Antonella era concorrente al Grande Fratello Vip e che sembrava avere scavato un solco impossibile da colmare all’interno della loro relazione: “Noi abbiamo dei tempi velocissimi, da un giorno all’altro può cambiare tutto. Quella volta, però, non ci siamo visti per un paio di mesi”.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE: “GF VIP, UNA BRUTTA SOAP OPERA DEGLI ANNI OTTANTA”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati chiamati in causa per commentare l’attuale edizione del GF Vip 2021 e lo scontro tra Alfonso Signorini e l’opinionista Sonia Bruganelli: “Sono nauseata, mi viene il latte ai gomiti… È una falsa così mal recitata! Non sono cattiva, sono buona, perché non dico tutto quello che penso! Una brutta soap opera degli anni Ottanta. I personaggi sono molto dubbi e ambigui, si fa un uso squallido della sessualità, dell’amore e dell’idea di famiglia”.

Oltre ai fiori d’arancio, cosa c’è nel destino della coppia? Antonella confessa di non aver idea di cosa la attenderà: “Nella vita ho fatto veramente tanto in tv, anche se niente di eccelso. Credo di avere chiuso il cerchio, non vedo per me un futuro solido”. Pietro, invece, ha “due o tre situazioni aperte, che spero di chiudere, fra cui un film internazionale per Netflix. Poi, ho scritto un film insieme a un mio collega, che però ho difficoltà a mettere in piedi, perché parla del motocross, di cui io sono un ex pilota”.



