Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati?/ Lei chiede un falò a Temptation Island ma…

Meno due giorni all’inizio dell’edizione 2020 di Temptation Island, che ricordiamo, quest’anno vedrà vip e nip assieme. Ovviamente la coppia più chiacchierata fra le partecipanti resta quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La bionda soubrette non ha bisogno di presentazioni mentre Pietro abbiamo imparato a conoscerlo lo scorso autunno, in occasione del Grande Fratello Vip. Voci di corridoio riportate da gossipetv.com, citando il blogger Amedeo Venza, raccontano di come i due stiano attraverso una profonda crisi in Sardegna, nel doppio resort dove si tiene solitamente il programma. Una crisi così radicata che avrebbe indotto la stessa Antonella a chiedere già un falò di confronto, a cui però lo stesso Pietro avrebbe detto di no. Pare che a fare andare su tutte le furie la Elia sia stata un comportamento del suo fidanzato, che si sarebbe avvicinato un po’ troppo per i suoi gusti ad una tentatrice del villaggio dei maschi.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE, UN AMORE MESSO A DURA PROVA

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation, aveva spiegato che con grande probabilità avremmo visto una Elia differente rispetta a quella vistasi recentemente al GF Vip, ma i rumors di queste ore sembrano spingere verso la direzione opposta, e raccontano appunto di un’Antonella inviperita e pronta a fare di tutto. Il rapporto d’amore fra la soubrette e l’attore è stato al centro del dibattito negli ultimi mesi, soprattutto per alcuni atteggiamenti giudicati sbagliati dello stesso Della Piane, come ad esempio la paparazzata con l’ex fidanzata, Fiore Argento, figlia del noto regista di film horror nonché sorella di Asia. Pietro si era inoltre rifiutato di sottoporsi alla macchina della verità durante il programma “Live – Non è la D’Urso”, facendo incavolare tra l’altro la conduttrice. Altro rumor riguarda la coppia nip di Temptation formata da Valeria e Ciavy, che pare si sia già lasciata. La 27enne e il 35enne avrebbero infatti già abbandonato lo show a pochi giorni dall’inizio: staremo a vedere.



