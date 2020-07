Antonella Elia e Pietro delle Piane/ Video choc, lei: “Oh mio Dio!” (Temptation Island 2020)

Antonella Elia sconvolta porta le mani alla bocca e lascia diventare gli occhi lucidi. Questo è l’epilogo del suo percorso a Temptation Island 2020 e della sua storia con Pietro delle Piane? Vogliamo sperare proprio di no. Tutto sommato i due si legano davvero molto bene ma la loro situazione non è rosea, almeno non come quando li abbiamo visti salutarsi a colpi di baci e promesse prima di separarsi per vivere nei due villaggi queste settimane di lontananza. In un primo momento Pietro non ha dato modo ad Antonella di preoccuparsi ma tutto è cambiato quando lei ha nominato il suo ingombrante ex, Fabiano. Lei si affida molto a lui e divertita ha rivelato di sentirlo di nascosto visto che a Pietro non piace questa sua presenza ed è per questo che quest’ultimo ha deciso di sbottonarsi un po’ avvicinandosi alle single del villaggio dicendosi deluso dal suo comportamento, ma fino a dove si sarà spinto l’attore?

ANTONELLA ELIA SCONVOLTA, COSA HA FATTO PIETRO A TEMPTATION ISLAND 2020?

Il promo della puntata di oggi di Temptation Island 2020 non lasciano pensare a niente di buono anche se in molti sono convinti che la reazione di Antonella Elia potrebbe essere esagerata rispetto al contenuto, come spesso è accaduto nelle scorse settimane. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati tra gli indiscussi protagonisti dell’ultima puntata e mentre lei continua a fare la “giullaretta”, come Pietro l’ha definita, lui si è lasciato andare a dichiarazioni ben più pesanti dandole dell’arida toccando poi il tasto dolente dei figli insinuando che chi è genitore è più sensibile e meno egoista di chi non lo è: “Antonella vuole fare la super donna, ma è come se io avessi due figli. Lei ha un lato infantile e da una parte, forse, è proprio quello che mi piace di lei, ma io in fondo non voglio due figli”. Sono ancora delle parole di questo tipo a sconvolgere Antonella Elia o questa volta Pietro sarà passato all’azione? Cliccate qui per vedere il promo e la reazione di Antonella Elia alla visione dei video.



