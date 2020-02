Antonella Elia e Valeria Marini lite al GF Vip/ “Nascondi il cu*o pieno di cellulite”

Nuovo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 non riescono a trovare un punto d’incontro. Dopo la lite con spintone, Antonella Elia non tollera l’atteggiamento di Valeria Marini, rea di comportarsi da prima donna. “Fa le cose convinta di avere dei diritti più di me. Prima, quando vi svegliavate tu e Antonio non voleva una mosca, ora alle 6 di mattina si sente questa voce nelle camere. Ora si sentono le urla dalla mattina. Dice agli altri di stare zitti, ma non sta zitta un minuto con quella voce terribile”, dice Antonella ad Aristide. Asia Valente, presente alla discussione, cerca di capire Antonella. “Cosa ti dà fastidio di lei?”, le chiede. “Tutto“, risponde la Elia che non ha alcuna intenzione di siglare la pace con Valeria. Antonella, infatti, ha deciso di ignorarla, ma quando si ritrovano in sauna, scoppia nuovamente la guerra.

ANTONELLA ELIA CONTRO VALERIA MARINI, LITE NELLA SAUNA: “NASCONDI IL CU*O, E’ PIENO DI CELLULITE”

Decisa vivere in serenità tenendosi a debita distanza da Valeria Marini, Antonella Elia sta trascorrendo le sue giornate soprattutto con Aristide con il quale, nelle scorse ore, si è concessa una sauna rilassante. Tutto era tranquillo, ma l’arrivo di Valeria Marini ha portato via la serenità. La Marini, parlando con Aristide, riferendosi alle critiche ricevute dalla Elia, si rivolge ad Aristide chiedendo. “Come mi trovi? Mi hanno cucita bene?”. La provocazione viene immediatamente colta dalla Elia che replica subito. “Ma tu ti senti così figa?”, chiede a sua volta la Elia. Valeria Marini: “Sei tu che hai detto che sono cucita dalla testa ai piedi davanti a tutti”. Stanca di essere provocata, Antonella ribatte puntuale: “Sei venuta qui per rompere. La testa è abbastanza cucita, la faccia. E guarda che il culo non ti si vede messo così davanti al vetro”. “Non ho bisogno di farmi vedere il culo, stai tranquilla“, replica a sua volta la Marini. Stanca di dividere la sauna con la Marini, Antonella decide di andarsene. Non prima, però, di aver lanciato l’ennesima provocazione alla Marini: “Ma tanto è pieno di cellulite, è meglio se lo nascondi”, conclude.





