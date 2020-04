Antonella Elia eliminata o vincitrice?/ L’attacco a Patrick e Fernanda Lessa (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia arriverà alla finale del Grande Fratello Vip 2020 di stasera leggermente ‘rotta’. Nelle ultime ore, la showgirl infatti ha avuto un piccolo incidente: durante la solita lotta con i gavettoni con Sossio Aruta, è caduta ed ha battuto la testa. La produzione ha chiesto l’intervento immediato di un medico e per fortuna Antonella è potuta ritornare dai compagni senza troppe ferite. Tutto questo non cambia la strategia che la Elia ha adottato anche nelle ultime ore di reality: ha scelto di rievocare un episodio del passato vissuto con Patrick Pugliese, ovvero la famosa lite con tanto di presunto spintone. “Ormai mangi come se fosse un comportamento, non perché è legato alla fame, ma come modo d’essere acquisito“, gli ha detto la showgirl, “secondo me anche da poco. Non è un tuo modo d’essere, che c’è sempre stato”. Patrick però non è caduto nel tranello e allora la Elia ha incalzato di nuovo: “Io non ci credo che tutte le cose che mangi gioisci di mangiarle. Lo fai perchè fa ridere, ma al tempo stesso ti fa male. Lo fai perchè tu pensi che fai ridere se mangi tanto”. Poi ha rievocato lo spintone che Pugliese le avrebbe dato (anche se le cose sono andate diversamente): “Non mi sarei mai sognata di dirlo se tu non mi avessi urtata. Mi potevi chiedere scusa, invece lì ti sei trasformato, ti sei fatto montare da Fernanda che ti faceva una testa così, Montovoli che ti faceva una testa così. Sei stato falso quella volta“. Patrick però ha ribadito che lo spintone non c’è mai stato e che non si sarebbe mai lasciato condizionare da nessuno. “Tu sei diffidente con tutti e anche con me”, le ha risposto, “sei arrivata a dirmi che mi odiavi dal primo giorno. Per non parlare dei capelli tagliati. Sei una persona alternativa, non hai un comportamento lineare, puoi sembrare finta, molto di più di altre persone veramente finte, quest’apparenza ti tradisce… poi io penso che tu si genuinamente alternativa“. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Patrick Pugliese.

Antonella Elia, Grande Fratello Vip: i rancori mai sopiti

Antonella Elia non ha ancora dissolto i rancori che hanno dominato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, in particolare nei confronti di Fernanda Lessa. In un momento di relax con Paola Di Benedetto, la showgirl ha ribadito il suo punto di vista sulla modella: “Codarda, una vigliacca cavolo… beh vigliacca forse no, perchè è una che attacca, che ti mette le mani addosso. Un’infida, non ci si può fidare di lei, non c’è verso. E’ comunque una persona che un momento ti sorride, in un altro momento ti dà un pugno in faccia”. L’ex Madre Natura ha cercato di mitigare il discorso: ai suoi occhi Fernanda ha sempre cercato di avere l’appoggio di tutti gli altri concorrenti. “Ti chiamava da parte, poi ti chiedeva scusa per le cose che diceva in confessionale”, ha replicato invece Antonella, “e poi tu ci caschi”. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Nei giorni precedenti, la Elia invece si è mostrata più rilassata. Sempre pronta agli scherzi con e contro Sossio Aruta e i balli con Aristide Malnati. In un momento di pausa da tutti questi eventi, la showgirl è ritornata sull’argomento Valeria Marini. “Non come la Marini, quella guastafeste”, ha detto a Patrick Pugliese per distogliere l’attenzione dal prossimo scherzo a Sossio, “non devi essere una rompipa**e che rivela lo scherzo”. Una frase detta anche per cercare di nascondere lo scherzo agli altri concorrenti (che avevano già capito tutto), ma che dimostra come la showgirl non abbia mai digerito il comportamento della Marini di fronte agli scherzi fatti nella casa.



