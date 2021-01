Antonella Elia: “Ho avuto un tumore al seno”/ “Ora sono squartata, una mutilazione”

Lo aveva accennato in diretta al Grande Fratello Vip, rispondendo a Samantha De Grenet nel duro scontro che le ha viste protagoniste, ma oggi Antonella Elia ha deciso di raccontare nei dettagli la sua malattia. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Panorama e da lei stessa poi condivisa su Instagram, in cui ha ammesso di aver avuto un tumore nel 2016, un carcinoma di 4 cm.

Un vero e proprio dramma che la Elia ha deciso di portare alla luce senza risparmiare dettagli molto dolorosi. “’Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro’ mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno. – ha raccontato l’opinionista del Grande Fratello Vip – Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”, ha confidato la showgirl.

Antonella Elia parla del carcinoma: “Non bisogna vergognarsi di essere malati”

Proprio al Grande Fratello Vip, dopo lo scontro con Samantha De Grenet, Antonella Elia ha ricevuto sui social pesanti critiche. “Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto”, ha proseguito Antonella. Nel suo lungo post su Instagram ha poi spiegato: “Mi sono messa a nudo su @panorama_it per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”. Infine il ringraziamento a “tutte le persone che mi sono state vicine”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA