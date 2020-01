ANTONELLA ELIA/ Il Grande Fratello Vip 4 inizia male: a carponi e sporca nel tugurio!

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per Antonella Elia non poteva di certo essere comune. Alfonso Signorini ha infatti deciso di farle fare il suo ingresso non dalla porta rossa, bensì da un ingresso secondario: un tunnel. La Elia non si tira indietro e inizia il suo percorso a carponi, con tanto di tacchi altissime e vestito lungo di paillettes. Non proprio l’outfit migliore per affrontare questo ingresso tra vernici e tubi sporchi. Antonella non demorde ma arriva a destinazione completamente sporca, coperta di vernice dalla testa ai piedi. Un inizio insomma abbastanza burrascoso per la Elia che, prima di entrare, ha già dato del filo da torcere a Signorini, non ascoltando le sue indicazioni dal video. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTONELLA ELIA AL GRANDE FRATELLO VIP

Antonella Elia sarà uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 4. Anche la showgirl torinese è tra i concorrenti della quarta edizione del reality show in salsa Vip condotto da Alfonso Signorini. La sua è una delle presenze più attese anche alla luce del caratterino che la contraddistingue e che in altre circostanze – come nel reality l’Isola dei Famosi – l’ha portata ad essere la protagonista di memorabili sfuriate. La sua carriera in tv ha avuto inizio con alcuni spot prima di indossare i panni di valletta di Corrado nel 1990, nel varietà diventato un cult del sabato sera televisivo, ovvero La Corrida. Nella successiva stagione Tv, la Elia entra a far parte del cast di Non è la Rai. Da quel momento in poi affiancherà diversi conduttori televisivi, da Raimondo Vianello a Mike Bongiorno. Memorabile la sua presa di posizione proprio durante la sua presenza nel programma La ruota della Fortuna in qualità di valletta, rispetto all’uso delle pellicce messe in palio da uno sponsor e che suscitò l’ira dello stesso padrone di casa. “Una volta una signora vinse una pelliccia ma la rifiutò perché era animalista. Io applaudii. Lui mi sgridò. ‘Ma non ti vergogni di andare addosso allo sponsor’, disse. Che tragedia quel giorno!”, ha ricordato Antonella nel corso di una sua recente intervista a Domenica Live.

ANTONELLA ELIA AL GRANDE FRATELLO VIP: “MI SENTO SENZA CORAZZA”

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, per Antonella Elia potrebbe rappresentare il vero riscatto. Nel corso di una intervista rilasciata negli ultimi mesi dello scorso anno a Barbara d’Urso, l’ex valletta aveva raccontato a lungo del suo passato, della sua infanzia ma anche delle due grandi perdite, quelle dei genitori. La Elia perse la madre all’età di 2 anni ed il padre a 14, segnando profondamente anche la sua vita. Non si è risparmiata neppure in merito alla sua carriera ed ai suoi sentimenti rispetto alle sensazioni che ancora oggi, a 56 anni, prova: “Io mi sento senza corazza. Mi sento troppo esposta. Mi sento sempre un po’ fuori luogo”, aveva detto. Sebbene fosse consapevole di ciò che nel corso della sua carriera sia riuscita a costruire, Antonella spiegò di sentirsi costantemente “misera” ma grazie all’autoironia, arma che le insegnò Raimondo Vianello, comprese la reale visione di se stessa: “l’essere consci che siamo esseri un po’ ridicoli aiuta”, aveva detto.

LE PREVISIONI: COME NE USCIRÀ ANTONELLA ELIA ?

Come si è prepara Antonella Elia alla vigilia del suo ingresso nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip 4? Con il teatro, naturalmente! “Faccio incetta delle cose che amo prima dell’ingresso nella Casa del GF Vip”, ha scritto nelle passate giornate su Instagram, dove si diverte sfoderando l’arma dell’ironia e raccogliendo consensi. Già concorrenti di altri reality come l’Isola dei Famosi e Pechino Express (in coppia con Jill Cooper che in vista della nuova esperienza ha manifestato il suo sostegno), Antonella Elia potrebbe sferrare grandi sorprese in questo suo GF Vip. Tuttavia, non sarebbero state del tutto rosee le previsioni di Cristiano Malgioglio, ex gieffino, che dopo aver appreso della presenza nella Casa della showgirl, nei giorni scorsi a CR4 – La Repubblica delle donne aveva commentato: “Il Grande Fratello è terribile. Penso che lei ne possa uscire veramente malamente, con le ossa rotte”. Secondo Iva Zanicchi, invece, la sua spontaneità la premierà, ma “deve solo imparare a controllarsi leggermente”. “Va domata, vedremo chi la domerà”, aveva chiosato Lory Del Santo, rendendo ancora più pepata l’attesa in vista del suo ingresso.



