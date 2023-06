Antonella Elia: “Mia madre è morta quando avevo un anno”/ “Mio padre? Un perfetto estraneo”

Antonella Elia: “Mio padre? Cresciuta con i miei nonni, lui mi veniva a trovare ogni tanto. Poi…”

Antonella Elia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L’infanzia e l’adolescenza della showgirl sono state, a dir poco, complicate: “Mia mamma è morta quando avevo un anno e sono cresciuta con i nonni fino ai sei anni, poi mio papà — che per me era un perfetto estraneo, mi veniva a trovare ogni tanto — ha deciso di portarmi a vivere con lui, forse per gelosia nei confronti di chi mi cresceva, ed è stato un grande strappo. La nonna era mia mamma per me. Mi ha portato in una casa che era bella, ma allo stesso tempo triste e buia, dove si sentiva il vuoto della perdita di mia madre“.

Successivamente, il padre di Antonella Elia è morto in un incidente d’auto quando lei aveva 15 anni. Ma la ragazza, allora minorenne, non tornò dai nonni perché il papà aveva litigato con loro: “Nel frattempo si era risposato e ho vissuto con sua moglie, ma i rapporti con lei, senza la presenza di mio papà, si sono rovinati subito”. Perciò, appena compiuti 18 anni, Antonella Elia è andata via da casa per fare la modella: “Un po’ perché avevo bisogno di lavorare, un po’ forse per egocentrismo. Facevo pubblicità perla tv e intanto mi dedicavo alle mie grandi passioni: studiavo recitazione, canto e danza”

Antonella Elia, in una intervista a il Corriere della Sera, in passato, ha confessato che ha deciso di intraprendere la carriera televisiva per svincolarsi da un padre severo: “Era un uomo severissimo. Non so se il fatto che non ci fosse mamma lo condizionasse in questo senso, in parte anche perché era di Avellino ed era maturo quando nacqui. Non voleva assolutamente che frequentassi dei maschi. Provai ad andare ai boy scout ma mi tirò via anche da lì”, ha confessato la showgirl.

Già precedentemente Antonella aveva parlato della tragica scomparsa del padre, raccontando di come il giorno in cui suo papà morì, aveva una strana sensazione: “Erano le vacanze di Pasqua e stavo dai nonni, non ero assolutamente voluta andare a Sanremo con mio papà e con Paola. La sera non sono arrivati”, ha raccontato lei in un confessionale del GF Vip. “Mi ricordo che ero in treno con nonna, ero immobile e mi uscivano fiumi di lacrime dagli occhi”.

