Antonella Elia/ “Paolo Ciavarro? E’ stato tappezzeria nella casa” (Non è la D’Urso)

Antonella Elia ospite della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il programma condotto da Barbara D’Urso e trasmesso domenica 19 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. L’ex valletta di Mike Bongiorno sarà in studio per parlare della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 2020 dove ha fatto discutere per via del suo comportamento aggressivo e violento. All’interno della casa, infatti, Antonella Elia non è passata affatto inosservata visto che ha litigato con tutti, fatta eccezione per le mura della casa! Si, proprio così, per chi ha seguito la controversa quarta edizione vip del Grande Fratello orfano di Ilary Blasi, è apparso chiaro sin dalla prima puntata che la Elia fosse la concorrente più protetta visto che è riuscita a venirne fuori sia quando ha messo le mani addosso a Fernanda Lessa e quando ha inscenato di essere stata spinta da Patrick Ray Pugliese. L’ex concorrente del GF, una volta uscito dalla casa, intervistato da Fanpage.it parlando della sua ex coinquilina ha detto: “è una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico…”. Poi Patrick è tornato proprio sulla fantomatica spinta inventata dalla Elia: “magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei problemi”. Parole indubbiamente pesanti quelle pronunciate dall’ex gieffino con cui la Elia si è pentita di aver fatto pace: “l’ho perdonato e non avrei dovuto. Adesso che sono uscita, penso che Patrick abbia fatto un gioco. Io ho fatto parte del suo gioco, quando mi ha spinto ha visto il pericolo e sono diventata la nemica. Ha fatto cose molto gravi. Io l’ho perdonato”.

Antonella Elia: “Antonio Zequila ha avuto un tracollo emotivo”

L’esperienza del Grande Fratello Vip 2020 ha sicuramente rilanciato l’immagine e la carriera di Antonella Elia che, intervistata in diretta Instagram dalla pagina di Vanity Fair, ha parlato a ruota libera dei suoi ex coinquilini e non solo. La Elia, infatti, si è definita come la “strega della casa” puntando il dito contro Licia Nunez: “la più falsa. Ha usato tattiche, si è avvicinata alle persone al momento opportuno. E’ stata una piccola stratega. Un po’ le è servito”. Non solo, la Elia non ha risparmiato nemmeno Antonio Zequila con cui all’interno della casa ha avuto un rapporto di alti e bassi: “A me dispiace tantissimo che si sia trasformato in un’altra persona. Ad un certo punto non ha più visto la realtà e se n’è creata una. Ha avuto un tracollo emotivo, secondo me dopo l’ingresso di Valeria Marini. Credo che si sia sentito aggredito, anche da me”. Infine la Elia ha parlato anche di Paolo Ciavarro dicendo: “è un campione. È quello che non si espone e fa grandi sguardi romantici. Io al posto Clizia Incorvaia? No, potrebbe essere mio figlio. Non essendosi mai esposto, onestamente è stato un po’ tappezzeria per quel che mi riguarda”.



