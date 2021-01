Antonella Elia, scuse in diretta a Samantha De Grenet al GF Vip?/ Dopo gli insulti…

L’ultima settimana ha visto Antonella Elia al centro di molte polemiche. L’opinionista del Grande Fratello Vip è entrata nella Casa per avere un confronto con Samantha De Grenet che aveva avuto per lei parole poco carine. L’animosità accumulata ha portato la Elia a esplodere, lasciandosi andare a insulti di ogni genere nei confronti di colei che ha definito “la regina del gorgonzola”, ricordando una sua vecchia pubblicità. Il caos scatenatosi dopo queste sue dichiarazioni potrebbe però questa sera, nel corso della nuova diretta del reality, rendere necessarie le scuse della Elia in diretta alla De Grenet. “A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa. Io ho pensato a mio figlio a casa, non litigo con Antonella Elia se so che mio figlio è a casa che guarda”, ha risposto la De Grenet dopo l’incontro con la Elia. Che ci sia questa sera un nuovo confronto?

Antonella Elia Vs Samantha De Grenet: parla Pietro Delle Piane

Sulla questione proprio oggi, in diretta a Pomeriggio 5, si è espresso anche Pietro Delle Piane. L’ex fidanzato di Antonella Elia ha voluto difenderla contro tutti: “Penso che comunque Antonella abbia ricevuto all’inizio una reazione spropositata da parte di Samantha, poiché quando è entrata nella Casa Antonella aveva solo detto “la vedo un po’ aggressiva” intendeva aggressiva “un po’ come lo sono anche io“. Samantha ha risposto ad Antonella dicendo che è un imbecille e un’idiota. Ma stiamo scherzando?” ha tenuto a ricordare.



