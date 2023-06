Antonella Elia, carriera a la verità sul matrimonio con Pietro Delle Piane/ “Invecchiare mi fa paura”

Antonella Elia e il retroscena su Raimondo e Mike “usavano la mia goffaggine per fare spettacolo”

Antonella Elia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Raccontandosi ha dichiarato che, agli esordi, fece la modella: “Un po’ perché avevo bisogno di lavorare, un po’ forse per egocentrismo. Facevo pubblicità per la tv e intanto mi dedicavo alle mie grandi passioni: studiavo recitazione, canto e danza“. Il primo lavoro sui piccoli schermi fu a ‘La Corrida’ con Corrado: “Lo facevo ridere, amava molto le mie gaffe naturali, puntava molto sull’improvvisazione e usava la mia goffaggine per fare spettacolo come poi è successo anche con Raimondo e Mike“. L’arrivo a ‘Non è la Rai’ avvenne quando Antonella Elia aveva 27 anni mentre le altre ragazze erano adolescenti: “Boncompagni mi scelse perché lo facevo ridere”.

ANTONELLA ELIA, LA MORTE DI ENTRAMBI I GENITORI/ "Mi manca un alfabeto affettivo"

Antonella Elia, nell’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha rivelato: “Io la popolarità l’ho sempre vissuta un po’ male, non ho mai pensato che fosse una figata, anzi mi innervosiva questo marasma di ragazzini in delirio che ci aspettavano fuori dagli studi. Facevo anche tante serate in discoteca, ma mi sentivo strana ad andare in un locale a firmare autografi ed essere pagata per questo“. Nel corso della sua carriera Antonella Elia fu valletta a Pressing: “Raimondo Vianello voleva assolutamente che io non sapessi nulla di calcio”. Dunque Antonella si è definita: “svampita per professione perché tutti quelli con cui ho lavorato chiedevano che io fossi goffa e facessi ridere”.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE SI SPOSANO?/ Lei: "Ho paura perchè..."

Mentre oggi: “riesco a reggere i ruoli un pochino più seri” – aggiungendo – “sempre oca resto, ma c’è più professionalità”. Antonella Elia ha affermato che nel periodo de La Ruota della Fortuna era all’apice della carriera: “Mike mi chiamava tutti i giorni e cercava di convincermi e alla fine ho ceduto“. L’errore secondo Antonella fu lasciare la televisione in quel periodo per andare a fare teatro e, nel frattempo andò a Telemontecarlo: “Quel genio del mio agente, Lele Mora mi mandò a fare una trasmissione stupidissima“, e Mediaset le strappò il contratto in faccia.

Antonella Elia: "La maternità è arrivata tardi"/ "Quando vedo un neonato…"

Antonella Elia il retroscena sullo scontro con Aida Yespica, e rilancia “adoro l’Isola dei Famosi…”

Antonella Elia vinse l’Isola dei Famosi nel 2012 ma in molti ricordano la lite con Aida Yespica avvenuta nel 2004: “Due spintoni e due tirate di capelli, ma per fortuna me l’hanno tolta di dosso, se no mi faceva nera. Faceva paura: si è trasformata, le è uscita anche la voce diversa, si è rivelata”. La showgirl ha detto che non si può essere maneschi e non è corretto, “però due sberle le darei con gran piacere quando litigo con qualcuno”. “Io adoro l’Isola dei Famosi. C’è passione, divertimento. La farei tutta la vita”, ha detto poi Antonella Elia.

La veirtà di Antonella Elia sul matrimonio con l’attore Pietro Delle Piane

Dal punto di vista sentimentale, la showgirl ha affermato che, per ora, non sposerà il fidanzato, l’attore Pietro Delle Piane: “Poi si vedrà. Ho detto sempre sì, perché è scortese dire di no. E poi nei sogni sarebbe bellissimo sposarsi”. Sul fattore età, visto che il fidanzato ha 10 anni in meno, Antonella Elia ha dichiarato: “Non riesco ad accettare l’idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia. Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore“. Antonella Elia ha poi aggiunto: “Dieci anni sono tantissimi, invecchiare mi fa molta paura, è inaccettabile che mi veda crollare a pezzi. Io ho sempre vissuto randagia, non ho avuto una famiglia, e forse proprio per questo non l’ho ricreata”.











