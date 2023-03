Antonella Fiordelisi asfalta Signorini: “Non mi faccio spellare da nessuno”/ Poi…

Antonella Fiordelisi e le dure critiche di Orietta Berti

Non è stata una serata facile quella trascorsa da Antonella Fiordelisi che, arrivata nello studio del Grande Fratello Vip 2022 insieme a Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, ha ricevuto le durissime critiche di Orietta Berti che ha espresso nuovamente la propria opinione sull’ex schermitrice ribadendo di non nutrire simpatia nei suoi confronti.

“Ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria”, ha detto Orietta, “tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con un sorriso, non con l’arroganza”.

La risposta ad Alfonso Signorini

A difendere Antonella Fiordelisi è stata Sonia Bruganelli che, dopo essersi resa conto di quanto pesino le parole delle opinioniste sui concorrenti che vivono nella casa del Grande Fratello Vip da sei mesi, ha esortato Orietta a correggere il tiro per poi: “Se Edoardo si è innamorato vuol dire che questa ragazza ha qualcosa di bello”. Rientrata in casa, Antonella ha assistito ai festeggiamenti per l’elezione di Micol come seconda finalista.

Alfonso Signorini l’ha così tirata in ballo chiedendole di raccontare ai compagni gli attacchi ricevuti in studio. La frase utilizzata da Signorini è stata: “Qualcuno ti ha spellato viva”. Parole che hanno scatenato la dura reazione del pubblico che hanno condannato tale frase. Antonella, da parte sua, ha risposto così al conduttore: “Non so, in realtà spero non lo faccia mai nessuno!”. Infine, durante la catena di salvataggio al termine della quale Milena Miconi l’ha mandata direttamente al televoto salvando Nikita, Antonella è crollata: “Non ce la faccio più, voglio andare a casa”, chiedendo al pubblico di eliminarla.

