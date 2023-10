Antonella Fiordelisi attacca Anna Pettinelli/ La vendetta dell’influencer un anno dopo il GF Vip

Antonella Fiordelisi e la bordata ad Anna Pettinelli: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi è stata una delle concorrente più controverse della passata edizione del Grande Fratello Vip. Soprattutto in merito alla sua relazione con Edoardo Donnamaria, la schermidora ha subito diverse critiche tra cui anche quella di Anna Pettinelli, professoressa ad Amici 23.

Dopo l’ennesima altalena tra l’influencer e il volto di Forum, l’insegnate di canto aveva dichiarato: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi.” A distanza di un anno dal commento di Pettinelli, la modella campana ha deciso di vendicarsi, dopo i fatti accaduti nel talent show: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso” afferma la sportiva sferrando la sua frecciata al veleno. Ci sarà la replica della speaker radiofonica?

Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso #Amici23 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) October 8, 2023

Edoardo Tavassi, ai microfoni di Tag24, ha parlato dei rapporti con i suoi ex inquilini del Grande Fratello Vip. L’ex naufrago si è esposto anche sulla rottura tra Antonella Fiordelisi e Donnamaria, non escludendo la possibilità di un ritorno di fiamma: “Quando sono uscito io ovviamente io li ho visti, mi sono confrontato con Edoardo. Li ho visti tanto affiati e li seguivo. Non mi piace mai quando una coppia si lascia. Ma, se devi star male allora è meglio, per la felicità di entrambi. Non pensavo si lasciassero perché li vedevo veramente presi. Però non si sa mai, potrebbero sempre tornare insieme!“

Tavassi ha poi assestato una stoccata a Nikita Pelizon e la questione del corso sulla depressione: “Io vado una volta a settimana da un professionista, che pago 80 euro e ha studiato una vita, per lavorare sulla mia autostima. – ha esordito Edoardo, lanciando poi l’attacco all’ex coinquilina – Nikita non è una psicologa né una psicoterapeuta e non puoi dire che non sia a scopo di lucro, se poi chiedi i soldi e lo fai proprio per soldi. Per parlare di autostima o per stare bene, andate da qualcuno che ha studiato per questo obiettivo”.











