Concorrenti Pechino Express 2024: Maddalena Corvaglia e Antonella Fiordelisi nel cast/ Svelate le 8 coppie

Pechino Express 2024, tra gli spoiler TV decresce il numero delle coppie concorrenti

Fervono i preparativi in vista di Pechino Express 2024, l’adventure game atteso su Sky, nel cui cast sono ufficializzate 8 coppie di concorrenti, tra cui Maddalena Corvaglia e Antonella Fiordelisi, in team diversi.

La nuova stagione, prodotta da Banijay Italia, di Pechino Express andrà in onda TV nella primavera del 2024 su Sky, e in streaming su NOW. Si parla della terza edizione di Pechino Express che approda su Sky e Now, nonché l’undicesima nel complesso.

Il percorso itinerante della edizione in arrivo di Pechino Express 2024 è chiamato La Rotta del Dragone: ha il via dalle risaie del Vietnam del Nord, per poi toccare la natura magica e città ricche di spiritualità del Laos, fino a giungere ai templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka. Tra le info e novità del format si anticipa un nuovo duo alla conduzione, composto dall’ormai conduttore veterano del programma Costantino Della Gherardesca, accompagnato da Fru dei The Jackal, ex concorrente del format nel 2022 e quindi promosso all’upgrade di Inviato speciale, in sostituzione di Enzo Miccio.

Svelate le coppie concorrenti di Pechino Express

E non mancano le anticipazioni neanche per ciò che concerne il cast dei concorrenti di Pechino Express 2024. A differenza della scorsa edizione l’adventure game prevede all’edizione di Pechino Express 2024 una coppia in meno nel cast dei concorrenti. Che il particolare in questione possa preludere alla estromissione dal format del consuetudinario episodio al netto di eliminazioni, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Delle coppie di protagonisti concorrenti in corsa a Pechino Express 2024, la prima é formata dal telecronista Fabio che porta in gioco la figlia Eleonora Caressa;

Damiano e Massimiliano Carrara compongono la seconda coppia, dove il primo, pasticciere, unisce le forze con il fratello .

Artem e Antonio Orefice sono amici e colleghi attori nel cast di Mare Fuori;

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi sono marito e moglie;

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio si annoverano tra i concorrenti di Pechino Express 2024 come concorrenti amici;

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini si preannunciano come icone dello sport italiano;

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono le grandi amiche showgirl;

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi che si preannunciano le amiche di lunga data.

