Antonella Fiordelisi attacca Giaele/ “Riportava a Edoardo delle cose sbagliate”

Antonella Fiordelisi delusa da Giaele De Donà: le sue parole

Antonella Fiordelisi è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 e si sta vivendo la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Ospite a Casa Chi, la schermidora ha svelato cosa pensa dei suoi ex inquilini e con chi si rivedrebbe fuori dal reality show.

Antonella Fiordelisi ha svelato di sentirsi delusa da Giaele De Donà: “Non mi aspettavo determinate cose da lei perchè era una delle poche spartane che si era avvicinata a me ultimamente ma una volta uscita ho avuto modo di vedere che riportava a Edoardo delle cose totalmente sbagliate sul mio conto per farci litigare“. La schermidora specifica a cosa si riferisca: “Cose di lui vecchie di cui avevamo discusso”. In generale su alcuni concorrenti è stata categorica: “Certe persone non vorrei vederle neanche per un caffè”.

Francesco Chiofalo attacca il padre di Antonella Fiordelisi: “ha bisogno di aiuto”

Francesco Chiofalo è tornato recentemente a parlare di Stefano, padre dell’ex Antonella Fiordelisi, con il quale il volto televisivo ha sempre avuto degli scontri. ‘Lenticchio’, ai microfoni di Casa Pipol, ha dichiarato: “Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del Gf secondo me”.

L’ex di Antonella Fiordelisi ha continuato: “Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? E’ una persona insopportabile”. Chiofalo ha confermato che la presenza di Stefano Fiordelisi nella vita della figlia era troppo opprimente ed eccessivo: “In che modo interviene nella vita della figlia? Ti faccio un esempio: se io dovevo partire in vacanza con Antonella, lei mi chiedeva: “Glielo puoi chiedere a mio padre?”. E io dicevo: “Che cosa?” cioè io non chiedo a mio padre il permesso di partire e lo devo chiedere a tuo?”.

