Antonella Fiordelisi attacca Micol/ “Sei una Panda, Edo invece ha la sua Ferrari”

Antonella Fiordelisi contro Micol: lo scontro in diretta tra le due

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia hanno avuto un duro confronto in diretta al Grande Fratello Vip 2022. La schermidora è tornata nella Casa di Cinecittà per attaccare la sua “rivale” dando inizio a una discussione piuttosto accesa: “Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò” esordisce la schermidora.

Alessandra Matteuzzi/ Vicino “Padovani mentre l'aggrediva mi ha mostrato il telefono”

Come riporta Biccy, la Fiordelisi aggiunge: “Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa. Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra. Io ho sempre giocato singolarmente“.

Grazia Prisco, giallo dell'Apecar/ La versione dell'amico: "Non l'ho uccisa, lei..."

Antonella Fiordelisi attacco a Micol: “Edo ti ha tolto il segui”

Antonella Fiordelisi continua il durissimo attacco a Micol Incorvaia, facendo riferimento anche a Edoardo Donnamaria. La schermidora affonda la lama nei confronti della seconda finalista e non si risparmia: “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella“.

Come riporta Biccy, l’influencer aggiunge: “Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi. Dopo cosa si ritrova? Gli amici che sparlano della fidanzata. Tu non sei invidiosa, ma gelosa. La tua storia con il mio Edoardo non ti è andata bene perché tu non gli piacevi abbastanza. Forse questa cosa l’hai risentita su di me. Come ha detto Tavassi, adesso il mio Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo può avere la sua Panda. Ciao Panda!“. Dopo il duro attacco, ad intervenire a difesa della sorella è stata Clizia Incorvaia con un duro sfogo.

Scomparsa Greta Spreafico/ “Si sentiva in pericolo, c'era qualcosa che l'agitava”

… ovviamente Micol, una volta sfreezata, può rispondere per le rime ad Antonella. #GFVIP pic.twitter.com/HD4XY1Lyup — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA