Antonella Fiordelisi attacca Sofia Giaele De Donà/ “Non parla mai del marito e…”

Antonella Fiordelisi non crede a Sofia Giaele De Donà: "Da un mese e mezzo…"

Antonella Fiordelisi non si fida di Sofia Giaele De Donà. La ragazza è convinta che Sofia non siaaatto innamorata del marito. Mentre in Cucina i VIP preparano le pietanze per l’aperitivo, sui divani del Salotto Antonella e Edoardo si scambiano alcune opinioni su Giaele De Donà. I donnalisi hanno visioni diverse del rapporto che Giaele ha con suo marito e nel modo in cui la concorrente esprime i suoi sentimenti. “Non credo sia innamorata di suo marito” scocca Antonella. Per la schermitrice, la modella non è una persona empatia, né esprime i suoi reali sentimenti per il consorte. Il parere di Antonella è che a Giaele non interessi nessuno, né Luca Onestini, né Antonino. “Da un mese e mezzo non ha mai detto che gli manca il marito”, la sua è un’opinione ferma che non si sposta davanti, invece, alla visione differente di Edoardo.

Il VIP, infatti, le dice: “Non è come Luca, lei è diversa”. Lo chef avverte tantissimo la mancanza della sua ragazza, la distanza dagli abbracci, l’impossibilità di vivere insieme la quotidianità. Il concorrente crede che Giaele esprima diversamente i suoi sentimenti e non per questo si può sindacare sulla profondità del suo amore. Antonella, però, è irremovibile. Restare nella Casa, lontani dalla realtà, induce le persone ad avvertire la mancanza ed è inevitabile esprimere questo genere di sentimenti. Secondo la schermitrice non era abbastanza scossa davanti alle foto delle vacanze del marito insieme alla sua migliore amica. Edoardo Donnamaria prova a darle altri spunti di lettura dell’intera situazione, ma Antonella non trova dei sentimenti autentici. Quanto meno, spiega, non vicini al suo modo di esprimere amore e mancanza.

Antonella Fiordelisi è molto gelosa di Edoardo Donnamaria. Dopo l’ingresso di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella guarda di sottecchi Edoardo. La ragazza non vuole più sorprese e indaga sul passato sentimentale di Edoardo. Dopo l’entrata di Micol e la relazione passata tra la concorrente e il suo attuale ragazzo, Antonella non vuol più essere impreparata. La donna di cui la VIP vuole sapere di più è la coinquilina di Edoardo. “Non credo non ci sia stato nulla con questa ragazza, vivendoci insieme” afferma Antonella. Il radio speaker ammette che quando si è trasferito nella nuova casa, agli inizi, qualcosa con la sua coinquilina c’è stato, ma col tempo quel rapporto si è trasformato in amicizia.

Antonella comprende la natura del rapporto e l’avvicinamento dei due ragazzi. Vivere a stretto contatto con un coinquilino, soprattutto condividendo una casa, gli amici, tutto, per la VIP, spinge le due persone ad avvicinarsi anche sentimentalmente. Edoardo, dal suo canto, chiarisce che quell’attrazione, col tempo, si è tramutata in un’amicizia profonda. La sua coinquilina è parte della sua famiglia, una piccola sorella. La schermitrice, pur accettando il passato del ragazzo, si riserva di verificare i fatti una volta che l’avventura a Grande Fratello sarà terminata per entrambi. “E del mio coinquilino non mi chiedi niente?” chiede divertito Edoardo, ma Antonella, pur ridendo, risponde di no: “Per ora non mi interessa”.













