Antonella Fiordelisi, attico di panico al GF Vip/ “Voglio andare via da qui”

Antonella Fiordelisi in crisi al GF Vip, minaccia di lasciare il reality

Antonella Fiordelisi non ha mandato giù l’amicizia tra Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria, tanto che i due hanno avuto una discussione. La schermidora ha accusato il volto di Forum di averle “messo le mani addosso“, il gieffino si è infuriato e non si sono più rivolti la parola.

Edoardo Donnamaria furioso con Antonella: "Mi chiami cane, vergognati!"/ "Sei fuori di testa, imbecille!"

Nel corso della notte, però, Antonella Fiordelisi si è sentita male e Nicole Murgia è corsa ad avvisare Donnamaria: “Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico“. Come riporta Biccy, il volto di Forum ha raggiunto subito la schermidora che si è sfogata: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima. e tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana. Sei diventato energia negativa per me. Non voglio più stare male per te basta! Adesso lasciami stare basta voglio andarmene, sei una pessima persona. Sì è successo che Oriana mi ha offesa, sei un bugiardo non ti riconosco più basta! Mi mandi energie negative e mi fai stare male. Io me ne voglio andare basta, me ne voglio andare”.

Edoardo pentito di aver nominato Oriana: "Televoto difficile"/ Lei: "Delusa, senza Antonella lui è meglio"

Antonella Fiordelisi in crisi, Donnamaria rimane sulla sua posizione: le sue parole

Dopo l’ennesima sfuriata di Antonella Fiordelisi a causa dell’amicizia di Edoardo con Oriana, il volto di Forum è rimasto sulla sua posizione. Il gieffino non si sente di voler rinnegare il legame con l’influencer spagnola per rassicurare la schermidora.

Come riporta Biccy, Donnamaria dichiara: “Devi spiegarmi cosa ti ho fatto per farti stare così e voler uscire. Tu non riesci a sopportare il fatto che io per Oriana non provi odio. Il nostro rapporto è sbilanciato, io sono razionale, ma cerco di accontentare le tue strane pretese e tu no”. Insomma, sembra che al momento la coppia sia scoppiata ma ci sarà un altro riavvicinamento? Il web è sempre più convinto che la loro relazione sia “tossica” e che sarebbe meglio che ognuno dei due intraprendesse il percorso al GF Vip da solo.

Antonella Fiordelisi accusa choc a Edoardo Donnamaria/ "Mi hai messo le mani addosso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA