Antonella Fiordelisi cade nella provocazione di Tavassi/ Litiga con tutti e sbotta

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi: scontro al Grande Fratello Vip

Nervosa e particolarmente vulnerabile per la crisi che sta vivendo con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha vissuto una notte turbolenta. Quella che doveva essere una serata di festa per il compleanno di Antonino Spinalbese si è trasformata in una tragedia. Mentre si trovavano in veranda, i vipponi hanno cominciato a discutere sulle ultime dinamiche della casa. Antonino ha così sottolineato che, di fronte ad alcuni argomenti, tutti dovrebbero fare un passo indietro ed evitare di parlarne. Edoardo Tavassi ha così tirato nuovamente fuori l‘accusa che Edoardo Donnamaria aveva mosso ad Antonella Fiordelisi ovvero quello di averlo descritto come “manesco”.

Antonella ha così ribadito di non aver mai voluto far passare il messaggio che Edoardo sia stato aggressivo nei suoi confronti spiegando di essere stata infastidita dal gesto fatto da Edoardo. Tavassi, però, le ha rivolto un’accusa durissima usando toni che hanno mandato su tutte le furie la Fiordelisi. “Tu volevi far passare Edoardo come uno che ti picchiava, stai zitta”, le parole di Tavassi.

La reazione di Antonella Fiordelisi all’accusa di Edoardo Tavassi

Parole durissime quelle che Tavassi che hanno colpito profondamente Antonella Fiordelisi che, nelle ore precedenti, si era lasciata andare più volte alle lacrime sia per le accuse ricevute in puntata, ma soprattutto per la paura di perdere Edoardo Donnamaria. “Ma come ti permetti?”, ha sbottato Antonella. “Hai messo il reality al primo posto ed Edoardo all’ultimo”, ha insistito Tavassi mentre in sottofondo, Alberto De Pisis, di fronte alla reazione dell’ex schermitrice, ha detto – “E’ partito il ciak” alludendo ad una reazione costruita della Fiordelisi. Quest’ultima, dopo uno sfogo in confessionale, è tornata in veranda scagliandosi duramente con tutti.

Antonella ha puntato il dito contro Giaele accusandola di non avere un proprio pensiero, contro Nicole Murgia a cui ha ricordato di non aver mai commentato la sua storia con Andrea Maestrelli invitandola a fare lo stesso. La Fiordelisi, poi, ha espresso la propria delusione anche nei confronti di Milena Miconi che, dopo averla consolata più volte, l’avrebbe nominata per la sua relazione con Edoardo. Antonella, inoltre, si è scagliata anche contro Micol Incorvaia, rea di aver trascorso tutto il giorno a letto, ma di essersi ripresa per assistere alla sua discussione e puntarle il dito contro. Antonella ha così chiesto a tutti di non parlare della sua relazione con Donnamaria e di non utilizzarla come motivazione per le nomiantion. Edoardo, invece, dopo aver chiesto a tutti di non tirare nuovamente fuori l’argomento della lite con Antonella, ha dedicato tutta la serata a quest’ultima. Soli, sul letto in cui hanno sempre dormito, si sono confrontati a lungo. Antonella è crollata tra le braccia di Donnamaria a cui ha chiesto di uscire insieme dalla porta rossa.

Edoardo, dopo averla fermata, le ha ribadito di essere totalmente innamorato di lei, di esserci sempre nonostante tutto ciò che è accaduto tra loro esortandola a calmarsi, ad affrontare gli ultimi mesi con più leggerezza e a fidarsi di più dei suoi consigli.

Vedete la cattiveria di Tavassi ..un amico pessimo data che come confermato dopo da Donnamaria gli avrebbe chiesto di non toccare più l’argomento . Che poi le provocazioni in un momento di down per una ragazza anche no #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/GQybCNpPbN — theblondes (@theblondes4) February 1, 2023

Per chi non ha seguito: IERI SERA TUTTO È PARTITO DA TAVASSI CHE HA TIRATO IN CAUSA ANTONELLA DICENDO CHE PER IL GIOCO LEI HA FATTO PASSARE IL RAGAZZO PER VIOLENTO #donnalisi — EDOARDO STAN ACCOUNT (@dicoleparolacce) February 1, 2023

Micol che non ha le forze per alzarsi e fare gli auguri ad Antonino, ma appena vi è un comizio contro Antonella si alza e parte all'attacco. La bambola di porcellana è la più stratega di tutti, “la maschera è caduta” ~cit#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/2CSWHETBMB — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) February 1, 2023













