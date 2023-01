Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo: “Non mi ama, teme il giudizio del pubblico”/ Lui sbotta: “Scorretta”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, è davvero finita? Lei chiude ma Oriana non ne è certa…

È davvero finita tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Stando alle parole dei due sembra proprio di si, anche se nella Casa del Grande Fratello Vip non tutti ne sono convinti. Di certo non ne è convinta Oriana che, in un confessionale dopo la diretta del 2 gennaio, ha dichiarato: “Questa rottura di Edoardo e Antonella l’ho vista tremila volte, dai sappiamo già che tra due giorni faranno pace, poi continuerà la stessa storia di sempre. Sopportare una roba del genere è proprio pesante!”

Oriana e Tavassi furiosi: "Antonella Fiordelisi cattiva e bugiarda"/ Nuove accuse dopo la diretta del GF Vip

Di ben altro parere è però la diretta interessata Antonella Fiordelisi che in confessionale ha dichiarato: “Sono sicura che non voglio un uomo come lui, perché non penso inoltre che da parte sua sia amore, io penso che lui sia solo molto possessivo. Lui ha paura del giudizio degli amici, del pubblico, perché un uomo che sta male come afferma me lo dice ‘Non voglio più stare con te’, e in quel caso avresti avuto sei pall*, non due!”

Anna Pettinelli stronca Antonella Fiordelisi/ "Sono dalla parte delle donne o quasi…"

Edoardo Tavassi: “Antonella? Non posso stare con una persona che non riesce ‘ho sbagliato'”

Anche Edoardo Donnamaria sembra deciso a non tornare sui suoi passi, al punto che in confessionale ha dichiarato: “La verità dei fatti è che tutti hanno visto quanto io sia stato male per Antonella, quanto Antonella sia stata scorretta tante volte nei miei confronti. Io non posso stare con una persona che non riesce a dire mezza volta ‘ho sbagliato’!”

A dare un consiglio ad Edoardo prima di abbandonare il Grande Fratello Vip è stata Patrizia Rossetti. In giardino l’ex gieffina ha tirato le sue somme sulla coppia: “La verità è che avete poco rispetto l’uno dell’altra, evidentemente non vi trovate!”

Antonella Fiordelisi fischiata in studio al GF Vip/ La reazione: "A me interessa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA