Tavassi contro Davide Donadei: “Fa l’amico poi fa intendere che ci proverà con Micol”/ “Sindrome da tronista”

Edoardo Tavassi attacca Davide Donadei dopo la battuta su Micol Incorvaia al GF Vip: “Ha la sindrome da tronista”

Una battuta infelice di Davide Donadei su Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022 sembra aver messo la parola fine all’amicizia dell’ex tronista con Edoardo Tavassi. Tutto è stato scatenato dal bacio sotto il vischio che Micol e Davide si sono scambiati per gioco, gesto che Donadei ha poi commentato maliziosamente in confessionale.

“Io non accetterei mai neppure per gioco che la mia fidanzata baciasse un altro.” ha dichiarato Davide in confessionale con riferimenti a Micol e Tavassi, per poi fare dei complimenti alle labbra della Incorvaia, concludendo con un ‘chissà’. Davide insomma fa allusione ad un suo possibile interesse per Micol che potrebbe essere da lei condiviso, cosa che ha scatenato l’ira di Tavassi.

Edoardo Tavassi: “Davide? Fa tutto l’amico e poi…”

“Dopo aver visto quel confessionale, ci proverà con lei, fai l’amico, la sindrome del tronista, mi fai l’amico e poi..”, è sbottato Tavassi che ha nominato Davide. “Ho detto tu sei la fidanzata, in confessionale mi hanno fatto delle domande e ho risposto, non ci ho provato con la tua ragazza“, ha cercato di giustificarsi lui.

Edoardo però non ha creduto alla giustificazione di Davide e, dopo la puntata, è tornato ad accusarlo in confessionale: “Quando tu fuori da qua mi fai tutto l’amico, poi vedo il confessionale in cui dici ‘che labbra morbide che ha Micol, adesso vediamo che succede’, come per farmi intendere che uscirai da qua e ci proverai con lei e in più vuoi far intendere che lei ci starà… Come direbbe il buon Antonino ‘Davide è un grande!'”, ha concluso. Che l’amicizia tra i due sia già giunta al capolinea?

