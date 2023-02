Antonella Fiordelisi come Nikita? Avvistata mentre prende appunti/ Il web si rivolta

Antonella Fiordelisi prende appunti al GF Vip come Nikita? Il web si infuria, ma…

Antonella Fiordelisi, in una clip video, è stata “pizzicata” mentre era intenta a scrivere qualcosa su un quaderno. La schermidora è stata, dunque, accusata dal web di prendere appunti come Nikita Pelizon; lei stessa, infatti, aveva definito “stratega” la modella proprio in relazione alla sua abitudine di segnare su carta alcuni avvenimenti del Grande Fratello Vip 2022.

Antonella nuovo attacco a Micol/ "A letto con Donnamaria appena si sono visti"

In realtà le cose stanno diversamente da quanto ipotizzato dal web. Se si ingrandisce l’immagine del quaderno si nota come Antonella Fiordelisi si sia annotata le frasi degli aerei dei fan per lei e i “Donnalisi”. A riportare questo particolare è Novella 2000, in cui si legge: “L’influencer non si sta scrivendo quello che sta succedendo dentro la Casa, ma semplicemente le piace annotarsi tutti gli aerei che arrivano per lei o per i “Donnalisi”.D’altronde la schermidora è molto sicura della sua relazione con Edoardo Donnamaria, tanto da aver dichiarato a Micol: “Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. ” In merito a queste dichiarazioni, però, è intervenuto anche l’ex dell’influencer, Gianluca Benincasa, che ha rivelato delle chicche importanti.

GF Vip, chi si salverà tra Antonino, Micol, Antonella e Nikita?/ I sondaggi

Gianluca Benincasa: “Antonella voleva dei figli anche da me”

Gianluca Benincasa è tornato a parlare della sua ex, Antonella Fiordelisi, che nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sta vivendo una storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Ai microfoni di The Pipol Gossip, l’imprenditore ha commentato le dichiarazioni della schermidora in merito al voler avere un figlio dal volto di Forum.

Benincasa lancia la bomba: “Ho un messaggio dove dice che lei voleva avere figli con me” svela l’imprenditore che aggiunge: “Le stesse cose che lei dice ora nella casa sono equivalenti a quelle che ha detto a me”. Secondo le sue dichiarazioni, sembra che Edoardo Donnamaria non sia il primo a cui Antonella Fiordelisi abbia detto di voler costruire una famiglia.

GF Vip, Spinalbese stronca Edoardo e Antonella: "Mai creduto in questa storia"/ "Rapporto non sano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA