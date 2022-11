Antonella Fiordelisi, “Con Edoardo ci capiamo con uno sguardo”/ La confidenza…

Antonella Fiordelisi sempre più innamorata di Edoardo Donnamaria: “Ci capiamo…”

Antonella Fiordelisi è sempre più innamorata di Edoardo Donnamaria. La concorrente del Grande Fratello Vip si è confrontata con gli altri vipponi della casa. Rilassate in veranda, le Vippone Sarah e Oriana interrogano Antonella sulla sua storia con Edoardo per capire come sia iniziato il loro amore in Casa. La VIP ricorda che da parte di Edoardo l’interesse era certo fin da subito “Mi piace Antonella” ricorda in modo lucido e chiaro l’influencer pensando alle parole del VIP. Poi con il tempo e in modo molto spontaneo racconta che l’amicizia si è trasformata in un sentimento più forte che si è rafforzato sempre più: “Quando è entrato nella casa ho avvertito la sua presenza come una salvezza. Lui è stato l’unico che mi ha sempre capita in tutto”.

Sarah fa notare alla sua compagna che ha visto da parte di Edoardo delle gelosie e si complimenta con Antonella che lo stuzzica e gli tiene sempre testa “Un po’ di pepe in una coppia ci vuole sempre se no ci si annoia” ribatte Sarah con il suo colorito accento pugliese. Antonella si lascia andare con le sue compagne e racconta che Edoardo è stato una salvezza per lei, aveva sempre confronti e litigi con molti compagni e lui era l’unico che la capiva anche solo con uno sguardo. “Io con lui non devo neanche parlare” dice con la gioia negli occhi “Basta uno sguardo” continua con tono di orgoglio.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno trascorso una notte hot nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati andare a effusioni e baci sotto le coperte come dimostrano le immagini circolate sui social. Alcuni utenti, considerando i gemiti e i movimenti delle lenzuola, ipotizzano che Antonella e Edoardo abbiano consumato un rapporto sessuale. Dal video non si capisce se questo sia avvenuto con certezza, quel che appare certo è invece che non si è trattato solamente di baci. Dopo quel momento intimo tra i due è volato anche un ti amo a cui Antonella ha risposto in modo convinto.

La loro relazione è stata finora fatta di alti e bassi. Non sono mancati momenti in cui Edoardo si è infuriato per alcune reazioni di Antonella. I due hanno avuto spesso discussioni accese seguite però da momenti di chiarimento. Dopo la tempesta, però, arriva sempre il sereno: i “Donnalisi” fanno sempre pace lasciandosi andare a tenerezze, coccole, baci e abbracci che fanno sperare i fan della coppia. L’ingresso di Micol Incorvaia sembrava aver destabilizzato la coppia che però ora ha ritrovato la serenità.











