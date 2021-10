Antonella Fiordelisi concorrente al Grande Fratello Vip?/ Sophie spoilera l’ingresso

Antonella Fiordelisi sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021? Iniziato da un mese, il reality show di Alfonso Signorini fatica a conquistare il pubblico. Nella casa le dinamiche sono poche e ai concorrenti manca lo spirito d’intrattenere il pubblico che, lo scorso anno ha permesso a Tommaso Zorzi di diventare una vera star. Per animare la casa di Cinecittà, gli autori starebbero pensando a nuovi ingressi. Nelle scorse settimane, dopo la sua doppia partecipazione come ospite, è spuntato il nome di Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata di Tommaso Eletti.

Stavolta, però, a far circolare il nome di Antonella Fiordelisi come probabile, nuova concorrente della sesta edizione del reality non è il popolo del web, ma Sophie Codegoni che ha parlato di lei nella casa scatenando rumors in merito.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 hanno diverse amicizie in comune come stanno svelando in questi giorni. Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, nelle scorse ore, come fa sapere il Vicolo delle News, Sophie Codegoni ha parlato di Antonella Fiordelisi che avrebbe conosciuto durante una delle cene a cui avrebbe partecipato prima di varcare la famosa porta rossa.

Tanto è bastato per scatenare i rumors e spingere il popolo del web che potrebbe essere lei la nuova concorrente chiamata a portare un po’ di brio e leggerezza nel cast. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha tutte le carte in regola per varcare la porta rossa e dare il via a nuove dinamiche. Alfonso Signorini punterà davvero su di lei? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

