Antonella Fiordelisi concorrente del GF Vip?/ L’indizio di Alfonso Signorini…

GF Vip, Antonella Fiordelisi concorrente della prossima edizione? L’indizio di Signorini

Antonella Fiordelisi potrebbe entrare nella casa del GF Vip. Nelle scorse ore, Alfonso Signorini ha postato nelle storie Instagram una foto sibillina. Nello scatto si vede un campo di fiordelisi blu e in alto campeggia una didascalia che recita: “Girovagava nei campi di fiordelisi e contemplava sorridendo le nuvole…”. Il conduttore sta lavorando alla prossima stagione del Grande Fratello Vip e ha già fornito in questi giorni alcuni indizi sui concorrenti che varcheranno la porta rossa. Nelle scorse settimane, il nome della Fiordelisi era rimbalzato sui social. Si era addirittura vociferato che assieme a lei potesse entrare anche il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, ex concorrente della Pupa e il Secchione Show.

Antonella Fiordelisi si è affermata dopo la partecipazione a Temptation Island e dopo la love story con Lenticchio. Al momento nessuna conferma sulla partecipazione di Chiofalo al Grande Fratello Vip ma stando all’indizio pubblicato qualche ora fa da Signorini sul profilo Instagram sembrerebbe che quello della Fiordelisi sia confermato. E’ possibile anche che Chiofalo possa entrare in corsa nel reality. C’è da considerare che entrambi non si sono lasciati nel migliore dei modi e questo potrebbe movimentare le dinamiche del reality.

Intanto, sono stati annunciati i cinque concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. All’inizio era stata data per certa la partecipazione al reality di Pamela Prati. Sembra invece che la soubrette sia stata costretta a rinunciare per via di un contenzioso ancora aperto con Mediaset. La trattativa avrebbe subito una battuta d’arresto e sarebbe naufragata nelle scorse ore. “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gfvip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa”, si legge sul portale ThePipol TV.

Tra i concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip ci saranno Chadia Rodriguez, Ginevra Lamborghini e il figlio di Diego Armando Maradona. Il conduttore in forza a Mediaset ha postato in una Story Instagram un pallone da calcio e come sottofondo musicale “O Sole Mio”, celebre brano napoletano. Sui social in molti hanno iniziato a fare delle ipotesi e tra i nomi a spuntarla è stato proprio quello del figlio di Maradona.











