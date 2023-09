Antonella Fiordelisi contro l’amica Nikita Pelizon?/ Il commento sarcastico non sfugge ai fan

Pelizon nel ciclone delle polemiche per un corso “non a scopo di lucro”

Nikita Pelizon è finita nel vortice delle polemiche sui social, dopo aver sponsorizzato un corso che si pone l’obiettivo di aiutare le persone depresse. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip, però, chiede un prezzo piuttosto alto per partecipare alla sua formazione ponendosi come la soluzione a una malattia piuttosto seria.

Proprio in virtù di quanto affermato dall’ex gieffina, in molti sono intervenuti contro di lei. Oltre ad Elisa D’Ospina, è poi intervenuto sulla questione anche il divulgatore scientifico Roberto Burioni con un tweet molto chiaro: “E’ bene capire una volta per tutte che la depressione è una malattia come il diabete o l’ipertensione, non il disturbo di chi non ha niente a cui pensare. Bisogna rivolgersi a uno specialista e, se necessario, curarsi con dei farmaci. Chi la minimizza è un irresponsabile.”

Nelle ultime ore, però, sembra che a non essere d’accordo con il gesto di Nikita Pelizon si aggiunga l’amica Antonella Fiordelisi. Ai fan della modella triestina non è sfuggito un commento sarcastico rivolto proprio all’ex vincitrice del GF: “Ma tt apposto amo?“.

I fan ‘Nikiters”, però, non hanno gradito per nulla l’uscita della schermidora definendola una pessima amica e accusandola di averla derisa pubblicamente. Alcuni hanno, infatti, rinfacciato a Fiordelisi di non aver contattato Nikita in privato prima di lasciarsi andare a questo tipo di esternazioni. Come la prenderà Pelizon?

Ma tt apposto amo? @Uraganonikita — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) September 27, 2023













