Nikita Pelizon: “Sono single, sto bene con me stessa”/ “Il Grande Fratello 2023? Conosco Rosy Chin e…”

Nikita Pelizon e l’amore

Nikita Pelizon si racconta ai microfoni del nuovo format Casa SDL. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, ripercorrendo quella che è stata la sua, lunga avventura nella casa più spiata d’Italia, svela di avere un bilancio positivo perchè il reality show le ha lasciato diverse amicizie, cosa che non era mai accaduto con gli altri reality a cui ha partecipato. La Pelizon, poi, spiega di essere anche molto solitaria preferendo restare a casa a leggere e dipingere piuttosto che uscire. Tuttavia, se qualcuno dovesse chiamarla per chiederle aiuto, ammette che risponderebbe sia ad Antonella fiordelisi con cui l’amicizia continua che a Luca Onestini.

Letizia Petris "Sono stata un anno e mezzo con una donna"/ Intima confessione prima del Grande Fratello 2023

La Pelizon, poi, parla d’amore. Dopo un riavvicinamento a Matteo Diamante che non ha portato a nessun ritorno di fiamma, sul web, si erano diffuse voci su un presunto ritorno con l’ex Valerio. A Casa SDL, però, la Pelizon spiega di non essere fidanzata. “Non sono sfortunata in amore perché ci sono tanti tipi di amore. Con Valerio non c’è stata nessuna ripresa. Sono single, sto bene con me stessa, se arriva l’amore va bene, ma non lo sto cercando”, ha detto.

Alvaro Vitali concorrente del Grande Fratello 2023?/ Spoiler di Lorenzo Remotti nella casa ma...

Nikita Pelizon e i concorrenti del Grande Fratello 2023

Nel corso dell’intervista, oltre a parlare di se e dei suoi progetti futuri tra cui ci sarà una novità importante che svelerà a novembre, Nikita Pelizon ha anche parlato dei concorrenti del Grande Fratello 2023 che ha preso il via lunedì 11 settembre. Tra i nuovi inquilini del bunker di Cinecittà c’è anche una concorrente che Nikita conosce.

“Il nuovo Grande Fratello? C’è una ragazza che conosco dentro, Rosy, quindi sono già di parte”, ha concluso la Pelizon che, esattamente come molti utenti, Nikita farà il tifo per la chef e imprenditrice.

Massimiliano Varrese impugna un coltello al Grande Fratello 2023/ Scatta il rimprovero e il web...













© RIPRODUZIONE RISERVATA