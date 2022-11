Antonella Fiordelisi contro Micol: “Persona incoerente”/ “Io innamorata di Edoardo”

Antonella Fiordelisi vs Micol: “Incoerente”

Scontro al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, con quest’ultima accusata di aver parlato male della coppia composta dall’ex schermitrice e l’ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Davanti le telecamere, Antonella afferma l’ex del suo compagno: “È una persona incoerente, ha sempre fatto i complimenti a me e a Edoardo”. La sorella di Clizia ci tiene invece a precisare che non ha mai lodato la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip.

In settimana c’è stato anche uno scontro tra la stessa Micol ed Edoardo. Secondo la concorrente, il suo ex fidanzato avrebbe sminuito la loro relazione di fronte ad Antonella. Tornando sul loro rapporto, Donnamaria spiega ad Alfonso Signorini: “Come ha fatto a piacermi Micol? Ci siamo conosciuti, ci stavamo parlati, ci siamo visti, stavamo bene”.

Antonella Fiordelisi vs Micol: parla Edoardo Donnamaria

A chiarire la situazione ci ha pensato Edoardo Donnamaria: “Io e Antonella avevamo discusso per l’ennesima volta. A lei dà fastidio il fatto che Micol sia qui e penso che nessuno possa farle una colpa. Penso che Micol abbia sbagliato, ha detto che non voleva entrare nella nostra storia e poi ha commentato il nostro rapporto di coppia”. Proprio Micol in settimana ha accusato la Fiordelisi di aver parlato male di Oriana per poi essere diventata sua amica. “Alla fine noi siamo molto simili. Meglio essere come Antonella che come Micol”, commenta Oriana. Edoardo spiega: “Antonella ha avuto più tempo di conoscere Oriana e si sono trovate molto bene”.

Infine, Antonella confessa di essersi innamorata di Edoardo: “Io non sono tanto brava a dimostrare. Magari sembro meno presa. Questo mi dispiace, magari abbiamo due caratteri diversi e io lo esterno solo quando sono con lui. Io sono innamorata di Edoardo. Io non sono brava ad esternarlo in pubblico”. Secondo Edoardo, “Il problema vero di questa coppia è che lei sarà la principessa di papà ed è vero, ma anche io sono viziato. Io sento di continuo teorie complottistiche contro la nostra coppia. La scorsa puntata Sonia mi ha messo di fronte ad una cosa e ho preso le distanze da lei per un giorno e poi mi ha cercato”.











