Antonella Fiordelisi, crisi con Edoardo: “Devo allontanarmi”/ “Sono innamorata ma…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono nuovamente in crisi. Dopo aver ascolto le parole in diretta che Edoardo ha pronunciato in difesa del suo rapporto con Micol Incorvaia, non ha nascosto la delusione. “Hai difeso un’amica e non me che sono la tua fidanzata”, ha detto in diretta Antonella riferendosi alle dure critiche che le ha rivolto Edoardo Tavassi. Dopo la puntata, i due si sono confrontati e Antonella ha provato ad avere un rapporto più maturo spiegandosi che entrambi devono essere liberi di vedere i propri amici. Edoardo, però, ha ribadito di non accettare un’eventuale amicizia tra Antonella e Antonino Spinalbese causando una nuova spaccatura.

Antonella, infatti, a Davide Donadei, Nikita Pelizon e Martina Nasoni ha raccontato di non sentirsi libera di essere se stessa e di non vedere equità nel rapporto. “Lui può frequentare chi vuole, ma io no. Dovete aiutarmi a non avvicinarmi ad Edoardo. Se mi devo far mettere la dignità sotto i piedi solo perché sono innamorata non va bene”, ha detto Antonella.

I consigli per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha così ribadito di volersi allontanare da Edoardo Donnamaria e di volerlo lasciare libero di stare con gli amici. Davide, Nikita e Martina, però, hanno provato a farle cambiare idea per non rischiare di compromettere la relazione. “Tu devi frequentare chi vuoi e lui deve frequentare chi vuole ma se ti comporti in questo modo sembra che abbia 15 anni. Dovete affrontarla insieme questa roba”, dice Davide che, essendo amico di entrambi, puntualmente, prova ad aiutarli.

“È sbagliato discutere con Edoardo per quello che succederà fuori da qua”, aggiunge Martina mentre Nikita la esorta a mettere da parte la vena polemica che tutti vedono in lei e ad affrontare tutto con più leggerezza consapevole che gli amici di Edoardo ovvero Micol, Murgia, Giaele, Tavassi e Onestini non cambieranno mai idea su di lei.

