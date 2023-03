Antonella Fiordelisi, crollo e lacrime: “Non ce la faccio più”/ “Mi attaccano tutti…”

Antonella Fiordelisi crolla al Grande Fratello Vip

Nuovo crollo di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello vip 2022. L’uscita di Edoardo Donnamaria ha tolto tutte le certezze all’ex schermitrice che, dopo aver provato a reagire per affrontare le ultime settimane senza il fidanzato, di fronte alle critiche ricevute da Orietta Berti in studio e agli attacchi dei compagni, in primis da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, non ha retto crollando e lasciandosi andare ad un amaro sfogo tra le lacrime. “Non ce la faccio più“, ha detto piangendo mentre Milena Miconi provava a consolarla.

“Dicono che io ho strumentalizzato la mia storia. Cosa non vero perchè penso che sia proprio una delle cose più belle e vere che siano accadute qui dentro quest’anno“, si è sfogata in confessionale. “Non voglio più vedere queste persone“, ha aggiunto Antonella che non tollera di essere accusata di aver strumentalizzato la sua relazione.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non tollera più la presenza di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. “E’ bello dire che io strumentalizzo la mia storia e che fingo. Tutte cose non belle sul mio conto per condizionare il pubblico e denigrarmi. Io sono fatta così in tutto quello che avete visto quindi se devo essere attaccata perchè sono fatta così…“, dice ancora.

“Gli attacchi da parte loro li sente sempre più pesanti. Ha fatto tutto, è sempre stata una che non si è risparmiata. Ha attaccato quando c’era da attaccare, si è difesa quando c’era da difendersi. Antonella è una che non si risparmia sui sentimenti e quindi dopo sei mesi è normale che ne risente in più”, spiega Milena Miconi in confessionale. “Vengono dette cose non vere sul mio conto ed è una cosa che mi fa stare male perchè la trovo ingiusta”, conclude la Fiordelisi.

