Antonella Fiordelisi derisa da Micol, Oriana e Giaele/ È lite: “Non mi fate paura…”

Antonella Fiordelisi: lite con Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà

Scoppia la lite tra Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Tutto è accaduto dopo la 36esima puntata del Grande Fratello Vip quando Oriana, Micol e Giaele, appoggiate ai divani che si trovano di fronte alla cucina, hanno cominciato a ridere di fronte alla camminata di Antonella. La Marzoli, la Incorvaia e la De Donà, inoltre, hanno preso in giro la Fiordelisi anche sull’utilizzo della coda che indossa per dare volume ai propri capelli. Oriana, in particolare, oltre a ridere, ha invitato l’ex schermitrice a pettinarla. La reazione di Antonella, tuttavia, non si è fatta attendere.

“Ma secondo voi, mi fate paura tutt’e tre messe insieme?”, sbotta Antonella che, tuttavia, riesce a mantenere la calma. Le risate aumentano e Micol prova a restarne fuori: “Mi allontano e mi dissocio” mentre Giaele lancia una frecciatina ad Antonella tirando in ballo i presunti messaggi che avrebbe inviato ad Antonella fuori dalla casa in cui le parlava del suo matrimonio. “Almeno noi non ci inventiamo dei messaggi che nemmeno esistono” accusa Giaele.

Antonella Fiordelisi, scontro con Micol Incorvaia

Lo scontro è diventato più evidente con Micol Incorvaia. Quest’ultima ha accusato Antonella di essersi intromessa nella conversazione tra Edoardo Tavassi e Sarah Altobello invitandola a non infierire sugli altri. Antonella, però, difendendo l’amicizia con Sarah, replica invitando la Incorvaia a pensare a ciò che è accaduto in puntata ovvero al provvedimento disciplinare ricevuto insieme a Tavassi, Donnamaria e Micol Murgia per aver infranto il regolamento.

“È stata una puntata pesante per te, quindi non ti conviene ridere”, replica Antonella e Micol aggiunge – “Stai accusando ingiustamente, io non mi sono messa a ridere”. Edoardo Donnamaria, assistendo allo scontro, invita entrambe ad una tregua che arriva poco dopo quando Antonella, su consiglio di Matteo Diamante e Sarah, decide di non rispondere ulteriormente.

