Antonella Fiordelisi distrutta senza Edoardo Donnamaria/ “Non ce la faccio…”

Antonella Fioirdelisi, nuovo crollo senza Edoardo Donnamaria

L’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 di Edoardo Donnamaria ha tolto il pilastro ad Antonella Fiordelisi che, senza il fidanzato, non nasconde di sentire la mancanza della sua metà. Dopo aver pianto di gioia per le urla di Edoardo, Antonella ha avuto un nuovo crollo durante l’allenamento. Mentre si allenava con tutti gli altri concorrenti, la Fiordelisi è scoppiata nuovamente a piangere. Ad accorgersi del crollo è stata Nikita Pelizon che è corsa da lei per abbracciarla e confortarla.

Poco prima, in giardino, a Gioele De Donà, dopo il passaggio degli aerei tra cui uno per i Donnalisi e uno per Edoardo Donnamaria, aveva detto: “Non ce la faccio“, ammettendo di aver perso l’energia per affrontare le ultime settimane nella casa. In giardino, poi, con Nikita e Daniele Dal Moro, ha aggiunto: “Vorrei sentirlo almeno una volta al giorno”, e pensando al compleanno che sarà martedì 14 marzo, ha detto: “Spero di vederlo in puntata e che gli permettano di farmi gli auguri”.

Antonella Fiordelisi, lacrime per Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi non riesce ad accettare la squalifica di Edoardo Donnamaria e, oltre ad augurarsi di poterlo vedere in studio, nelle scorse ore, parlando con Nikita e Daniele, ha aggiunto che Tavassi e Oriana avrebbero dovuto essere puniti come accaduto con Edoardo. Parlando, poi, con una foto del fidanzato, ha aggiunto:

“Mi dici come devo fare? Come faccio a stare tranquilla qua? Ti amo, mi manchi… mi manchi tantissimo! Mi sembra vuota la Casa senza Edoardo. Ci passavo un sacco di tempo. Chissà che sta facendo. Meglio litigare con lui che non vederlo e non averlo più.

Chissà che fa fuori, e come ha avuto… come ha preso il contatto con l’esterno, se sta con il padre o con la madre… Starà bene spero fuori…”.

