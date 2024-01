Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, flirt dopo il Grande Fratello?/ Lei: “Ci penseranno gli avvocati”

Antonella Fiordelisi al centro del gossip: Dillinger News di Fabrizio Corona lancia la bomba su Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi è al centro del gossip in questo inizio di 2024. Il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata accostata prima a Stefano De Martino e poi ad Antonino Spinalbese. Secondo quanto raccontato da Alessandro Rosica sulla sua pagina Instagram “Investigatore Social”, la Fiordelisi avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino quando lei era single e tra la prima separazione e il ritorno di fiamma di Stefano con Belen. A lanciare una nuova bomba sulla Fiordelisi, nelle scorse ore, è stato il portale Dillinger News di Fabrizio Corona secondo cui il flirt tra De Martino e la Fiordelisi risalirebbe ad un periodo in cui entrambi erano single.

Dillinger News di Fabrizio Corona, inoltre, ha lanciato un ulteriore gossip parlando di una presunta notte che Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese avrebbero trascorso insieme dopo il Grande fratello Vip. “Antonella Fiordelisi, negli ultimi 3 mesi, quindi dopo la rottura tra Antonino e Belen già da molto tempo, ha passato una notte con Spinalbese? Si, ma solo una notte di passione, s3sso e via. Poi, amici come prima“, si legge sul portale.

La replica di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, attualmente in vacanza a Londra, di fronte ai vari rumors che stanno circolando intorno al suo nome, ha deciso di non restare in silenzio, ma di intervenire con un messaggio chiaro e diretto pubblicato su X in cui annuncia provvedimenti contro quelli che definisce “gossip beceri”.

“Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”, le parole della Fiordelisi.

