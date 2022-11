Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: bacio e pace fatta?/ Ma la crisi è alle porte…

Antonella Fiordelisi discute con Edoardo Donnamaria: cosa si sono detti?

Nella giornata di ieri Antonella Fiordelisi ha avuto una discussione con Edoardo Donnamaria. Nella casa del Grande Fratello Vip, i due hanno avuto un momento di confronto acceso che poi è terminato con un bacio appassionato. La prima a prendere la parola è stata Antonella: “Posso sapere perché stai facendo così dall’altra sera? Dimostri che non hai interesse nei miei confronti. Mi sono sentita rifiutata. Io non ho mai fatto così, sempre io mi avvicino a te. Cosa hai per la testa?”. Edoardo ha immediatamente replicato spiegandole di essere brava a parole e meno con i fatti: “Sto vedendo molte cose che non mi piacciono. Che siamo diversi lo abbiamo capito da un po’ di tempo. Io la vedo in un modo e tu in un altro. Io ho sempre pensato che se in un rapporto devi passare più tempo a stare male non ha senso. Ora facciamo pace e poi se chiedo a Micol come stai, ti rinc***i?”. La VIP confessa di essere arrabbiata perché alcune questioni sembravano chiarite, soprattutto la questione gelosia. Edoardo, però, torna sui discorsi fatti, sulle accuse reciproche, sugli interventi degli ex di entrambi e al termine del suo discorso il concorrente ribadisce di essere stanco di proseguire la loro relazione in questo modo.

Antonella Fiordelisi reputa che il concorrente le stia dicendo delle cose troppo severe e il loro confronto non produce alcun miglioramento. Edoardo spiega che voleva dormire con lei, ma non voleva ci fossero gesti di affetto, come se nulla fosse accaduto: “Volevo che mi chiedessi perché avessi avuto quella reazione, ma hai preferito andare via”. Il loro dialogo è fatto di accuse reciproche, dove ognuno resta sulla propria posizione non cedendo di un passo. “Continui a dire che è colpa mia” afferma Edoardo “Se sei innamorata di me non ti comporti così”. Il VIP nota che le loro liti sono causate da ciò che viene mostrato in puntata e dalle reazioni di Antonella Fiordelisi: “Dovresti focalizzarti su tutto quello che ho fatto per te” afferma.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, scatta il bacio: pace fatta?

Antonella Fiordelisi è delusa alle accuse di Edoardo Donnamaria. La ragazza infatti dice a Edoardo: “Io non riesco a stare con uno che non mi dà baci e abbracci”. Edoardo ha detto: “Per me è una cosa gravissima”. I due continuano a non capirsi, quando poi arriva la resa di entrambi: Antonella ammette di aver sbagliato e di dover crescere, Edoardo, invece, di aver fatto molto per lei e continuerà a provarci. Una promessa consente di fare il passo verso la pace: “Cercherò di migliorare” una frase importante detta da entrambi. “Se non ci fosse altro, oltre all’attrazione fisica, poteva finire” dice Edoardo.

Dopo essersi a lungo confrontati, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono scambiati un lungo bacio che sembra aver riportato la serenità nella coppia. Dopo giorni di assoluto silenzio, finalmente Antonella e Edoardo si sono riappacificati. Sul web in molti pensano che questa pace non durerà e che al prossimo litigio la coppia scoppierà definitivamente. Antonella sembra essere troppo gelosa di Edoardo soprattutto dopo l’ingresso di Micol. Edoardo dal canto suo è infastidito da questo atteggiamento. Cosa succederà?











