Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ‘bocciati’ per Temptation Island 2023?/ La verità è un’altra…

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria fuori da Temptation Island 2023

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non saranno tra le coppie protagoniste di Temptation Island 2023, il reality dell’amore che, dopo un anno di pausa, torna ufficialmente in onda nell’estate 2023. Le selezioni per i single e le coppie sarebbero già in corso e tra le coppie che metteranno alla prova l’amore non ci sarà quella dei Donnalisi. A renderlo noto è il settimanale Chi che spiega anche che non ci sarà nessuna coppia nata al Grande Fratello Vip 2022 così come nessun’altra coppia famosa.

GF Vip: Nikita Pelizon, "reunion" con Antonella e Ginevra/ "Le persone che sanno…"

“I “Donnalisi” non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality”, si legge sul magazine. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan dei Donnalisi. In realtà, la presenza di Edoardo e Antonella a Temptation Island era alquanto improbabile e il motivo è da ricercare proprio in tutto ciò che hanno dovuto affrontare durante i sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip.

Giaele De Donà, reunion con Antonella Fiordelisi?/ La risposta ai fan

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: ecco perchè non potrebbero partecipare a Temptation Island

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno archiviato il Grande Fratello Vip e si stanno vivendo la relazione serenamente e con tranquillità. Oltre ad essersi tuffati entrambi nei rispettivi progetti lavorativi, sono andati a convivere a Milano e con il cane Gohan che Edoardo ha portato con sè da Roma, formano già una famiglia. Innamorati, sereni e molto complici, i due sono anche molto passionali e gelosi l’uno dell’altra come hanno spesso dimostrato nella casa di Cinecittà.

Edoardo Donnamaria, la canzone dedicata ad Antonella prima su iTunes/ Lui: "Ma è possibile?"

La gelosia è stata spesso il motivo principale delle loro discussioni e anche fuori dalla casa Edoardo sta dimostrando di esserlo. In un video pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, mentre porge un piatto di pasta alla fidanzata, si accorge dell’arrivo di un messaggio sul cellulare. “Chi ti scrive?”, chiede. “Ah mamma, ok”, aggiunge dopo mentre Antonella scoppia a ridere di fronte alla gelosia del fidanzato. Anche la Fiordelisi, tuttavia, ha più volte dimostrato di essere gelosa del fidanzato dal quale non si è staccata un solo giorno. Difficile, dunque, immaginare i Donnalisi separati in un villaggio alle prese con tanti single. Entrambi desiderosi di un futuro insieme, non sembrano intenzionati a mettere alla prova il loro rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Donnamaria Supporter (@edoardodonnamariasupporter)













© RIPRODUZIONE RISERVATA