Oriana Marzoli: video choc contro Edoardo Donnamaria/ La reazione di Antonella

Oriana Marzoli e il video contro Edoardo Donnamaria

Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria si è concentrato sul proprio lavoro e sulla storia con Antonella Fiordelisi con cui, fuori dalla casa di Cinecittà, tutto procede a gonfie vele. Edoardo, in poco più di un mese, è tornato a lavorare in radio, ha pubblicato la canzone “Il cielo stanotte” dedicata ad Antonella Fiordelisi e che sta ottenendo un grande successo e si è trasferito a Milano dove è ufficialmente cominciata la convivenza con Antonella. Edoardo, inoltre, ha recuperato il rapporto con Nikita Pelizon e ha trascorso diverso tempo con Matteo Diamante.

GF Vip: Oriana Marzoli "protesta" per il biliardo con Daniele/ "Buche troppo strette"

Com’è, invece, il rapporto tra Donnamaria e quelli che, in casa, erano suoi amici? Sui social, Edoardo segue Tavassi, Onestini, Oriana e Giaele che, invece, non seguono Antonella ma con nessuno c’è stata la reunion. Donnamaria non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito limitandosi a ricordare a tutti, come ha scritto su Instagram “che poi alla fine delle trasmissioni inizia la vita”. Quella vita che Donnamaria ha scelto di trascorrere insieme ad Antonella con cui si è anche concesso un weekend di totale relax in compagnia anche dei genitori di lei. Tuttavia, il Grande Fratello vip continua ad essere presente su Twitter dove Oriana Marzoli ha condiviso un video in cui prende in giro proprio Edoardo Donnamaria.

Oriana Marzoli crollo sui social/ "Non ce la faccio, sono stanchissima"/ Web furioso

Il video di Oriana Marzoli contro Edoardo Donnamaria e la reazione di Antonella Fiordelisi

Durante i mesi in cui ha vissuto la sua relazione con Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha dovuto sopportare, anche dai suoi amici, l’epiteto “cane”. Uscito dalla casa, Edoardo ha reagito con ironia al punto che, oggi, al termine di ogni puntata di “Generazione Zeta” che conduce tutti i giorni dalle 17 alle 19 su Radio Zeta, saluta gli ascoltatori con “uof uof a chi ci vuole male“. Nella casa, anche la stessa Oriana Marzoli aveva dato del “cagnolino” ad Edoardo facendo infuriare Antonella Fiordelisi che si era scagliata contro di lei per difenderlo ed è stata proprio Antonella a reagire di fronte al video condiviso su Twitter dalla Marzoli.

Oriana Marzoli fa sul serio con Daniele Dal Moro/ "Ho mangiato con il padre e..."

Nel video in questione si vede Oriana trascinare Edoardo quando erano in casa e, successivamente, la Marzoli trascina il cane mentre è a Verona. Un riferimento chiaro che qualche fan ha fatto notare alla Fiordelisi. “Antonella fai vedere questo ad Edo”, ha scritto una ragazza e la risposta di Antonella è stata – “L’ho fatto vedere. Allibita”.

donnarzoli x just how fast the night changes 🤍 pic.twitter.com/PbDHqa2hGJ — prepotente (@surgelatu) April 11, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA