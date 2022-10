Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, coccole hot al GF Vip/ Il web si infuria

Antonella Fiordelisi, coccole bollenti sotto le coperte con Edoardo: la reazione del web

Dopo il primo bacio, sembra che sia scoppiata la passione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due, ormai, formano la prima coppia del Grande Fratello Vip 2022 e non si lasciano intimorire dalle telecamere che li riprendono in un momento intimo.

La clip video che è diventata virale, mostra i due gieffini mentre si fanno coccole hot sotto una coperta in giardino. Si vede chiaramente che Antonella Fiordelisi prende la mano di Edoardo e la porta sulle sue parte intime. Questo gesto ha diviso il web che, se da un lato archivia tutto come una cosa da ragazzi, dall’altro condanna tali manifestazioni. Bisogna considerare anche che il Grande Fratello Vip 2022 è visto da tantissimi ragazzi, e questo non risulta essere certo un comportamento educativo. In ogni caso, di certo la passione tra i due gieffini non manca e sicuramente sarà argomento da trattare in puntata.

Antonella Fiordelisi, dopo molti dubbi, ha ricevuto una vera e propria dichiarazione da parte di Edoardo Donnamaria. Come riporta Novella 2000, il gieffino rivolgendosi alla schermista dichiara: “Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro.”

E ancora: “Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene. Io te l’ho detto, da quando sto con te sto bene. Non che sto con te, nel senso che siamo fidanzati… Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, non ti preoccupare. Ma, insomma, da quando stiamo po’ insieme… Ecco, diciamo così”.











