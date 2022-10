Edoardo Donnamaria si struscia su Gegia al GF Vip/ Il web si divide

Edoardo Donnamaria si struscia su Gegia: ecco il video di cosa è successo

Edoardo Donnamaria fa ancora una volta parlare di sé; in queste ultime ore sul web è scoppiata una polemica legata proprio a un comportamento del volto di Forum.

Durante la festa del sabato sera organizzata dagli autori del Grande Fratello Vip 2022, il gieffino si è strusciato su Gegia che era sdraiata in giardino. Il gesto di Edoardo Donnamaria era, con evidenza, del tutto giocoso ma una parte del web non ha gradito questo modo di comportarsi. Altri hanno visto nelle sue attenzioni alla comica solo un momento di ilarità; d’altronde il volto di Forum si è ufficialmente dichiarato ad Antonella Fiordelisi ed è scattato il primo bacio. Ecco il video:

GF Vip, urla fuori dalla casa per Gegia e Carolina/ "Ma chi ci viene a letto con te"

Se questo atteggiamento (che può essere “giocoso” quanto volete) lo avesse assunto un uomo di mezza età e bruttino gli avreste già dato del ratto, invece lui è un bad boy che vi attizza e quindi la narrazione cambia Ora massacratemi ciaopic.twitter.com/PTTlHmNoVv — Marta🫧 (@martadicecose) October 8, 2022 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: arriva il primo bacio/ Lei: "Sono felice"

Edoardo Donnamaria si dichiara ad Antonella: “Da quando sto con te sto bene”

Edoardo Donnamaria ha lasciato per molte settimane il pubblico con il fiato sospeso. Il volto di Forum sembrava interessato sia ad Antonella Fiordelisi che a Alberto De Pisis.

Alla fine, come riporta Novella 2000, Edoardo Donnamaria ha deciso di dichiararsi con l’ex schermista: “Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene. Io te l’ho detto, da quando sto con te sto bene. Non che sto con te, nel senso che siamo fidanzati… Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, non ti preoccupare. Ma, insomma, da quando stiamo po’ insieme… Ecco, diciamo così“.

Marco Bellavia, Alessandro Siani contro Gfvip/ "Gegia psicologa?" "Ma dove siamo?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA