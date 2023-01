Antonella Fiordelisi è fidanzata con Gianluca?/ Deianira Marzano la smaschera…

Deianira Marzano svela la verità su Antonella e Gianluca: le sue parole

Deianira Marzano, esperta di gossip molto nota sul web, è stata ospite di una nuova puntata di Pipol News. Tra le varie chicche di pettegolezzi, l’influencer ha confermato che Antonella Fiordelisi sarebbe fidanzata con Gianluca Benincasa. Anche Francesco Chiofalo ha dichiarato che i due stiano ancora insieme, nonostante la schermidora abbia sottolineato la rottura con l’imprenditore.

Deianira Marzano dichiara: “Antonella Fiordelisi io sapevo fosse fidanzata, poi ha postato anche una foto in cui stava mangiando dei cornetti con il fidanzato e ad un certo punto questo Gianluca ha iniziato a offendermi in una maniera esagerata; non avevo fatto niente di male avevo solo commentato che erano carini.” L’esperta di gossip aggiunge: “Oggi ha bloccato tutte le foto con lei. Secondo me lui fa tutto quello che dice Antonella e gli va bene così“. Insomma, anche il volto del web conferma che tra la schermidora e il suo presunto ex ci sia ancora una relazione in corso.

Francesco Chiofalo ha avuto una relazione lunga tre anni con Antonella Fiordelisi, e spesso è intervenuto sul percorso della schermidora al GF Vip. In un’intervista rilasciata a FanPage, Lenticchio dichiarava che la sua ex fidanzata e Gianluca Benincasa stanno ancora insieme.

“Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip” svela Chiofalo che aggiunge: “Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa. Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono”. Dunque, ciò che riporta il volto televisivo corrisponde a ciò che ha rivelato Deianira Marzano a Pipol News.

