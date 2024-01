Antonella Fiordelisi e Gugliemo Vicario fidanzati?/ Lei non commenta, ma una foto scatena il gossip

Antonella Fiordelisi e Gugliemo Vicario sono una coppia?

Antonella Fiordelisi nuovamente al centro del gossip. L’influencer, dopo i pettegolezzi sul presunto flirt con Stefano De Martino e il rapporto con Antonino Spinalbese, avrebbe ritrovato l’amore con Gugliemo Vicario, portiere italiano in forza al Totthenam. A scatenare i rumors sono stati i recenti viaggi della Fiordelisi a Londra dove ha trascorso il Capodanno e dove è tornata nelle scorse ore pubblicando anche una foto in cui si mostra in compagnia.

Senza commentare i vari rumors e senza taggare la persona al proprio fianco, la Fiordelisi ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram una foto in cui è in macchina con una persona. Nella foto si vedono solo le gambe della Fiordelisi e della persona al suo fianco che, stando a quello che scrivono i suoi fan, sarebbe proprio Gugliemo Vicario.

Antonella Fiordelisi e Gugliemo Vicario: le parole di Deianira Marzano e Alessandro Rosica

Ad annunciare la nuova frequentazione senza svelare l’identità del ragazzo è stata Antonella Fiordelisi che, sul nome, mantiene il riserbo. Tuttavia, a svelare l’identità della persona che starebbe frequentando la Fiordelisi sono stati Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Secondo Rosica, in particolare, Vicario e la Fiordelisi sarebbero fidanzati e felici. Antonella, dopo ventiquattro ore trascorse a Londra, è nuovamente rientrata a Milano per alcuni impegni di lavoro annunciando, però, che tornerà presto a Londra.

Da parte di Vicario, invece, nessuna dichiarazione e nessuna storia sulla serata che avrebbe trascorso in quel di Londra con la Fiordelisi. I fan dell’influencer, tuttavia, non sembrerebbero avere dubbi sull’identità del suo nuovo fidanzato.













