Antonella Fiordelisi e la toccante dedica al cane Fiocco/ “Mi manchi amore”, il video che intenerisce i fan

La dolce dedica di Antonella Fiordelisi al cagnolino Fiocco: “Mi manchi amore”

Antonella Fiordelisi è sempre molto impegnata tra social, lavoro, famiglia e… l’amore per il suo canale. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello, ha sempre dimostrato grande attaccamento alla famiglia di cui fa sicuramente parte il suo amato cagnolino Fiocco, un incrocio tra un Maltese ed un Barboncino. Già durante la sua esperienza nella casa la schermitrice aveva parlato del legame indissolubile con il dolcissimo amico a quattro zampe, dimostrando grande sensibilità e tenerezza.

Antonella Fiordelisi, d’altra parte, non ha mai avuto paura di mostrare i suoi sentimenti, al di là di un carattere apparentemente rigido e pepato. Così la famosa influencer, anche in queste ore in cui l’agenda è fitta di impegni lavorativi, ha voluto condividere coi fan una dolce dedica per il suo cagnolino, di cui sente molto la mancanza. Antonella è infatti concentrata sulla sua linea di gioielli alla quale lavora a Milano, dove per via della distanza sente la mancanza di Fiocco.

Antonella Fiordelisi, la mancanza di Fiocco si fa sentire ma per fortuna c’è papà

La giovane salernitana, proprio sui suoi canali social, ha condiviso il suo senso di malessere, postando però una carrellata di ricordi felici che la legano al suo amico a quattro zampe, che ovviamente non vede l’ora di rivedere e abbracciare. Antonella Fiordalisi ha quindi pubblicato un video dolcissimo in cui, mentre lo abbraccia, balla e si diverte sorridente, scrive “Già mi manchi amore”.

Oltre alla dedica per Fiocco, Antonella condivide un selfie con il suo papà, per il quale ancora una volta mostra tutta la sua gratitudine dopo che quest’ultimo l’ha raggiunta a Milano e ha trascorso più di una settimana con la figlia. “Grazie per essere stati con me 10 giorni”, le belle parole rivolte da Antonella all’amato padre.

