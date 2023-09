Concorrenti Grande Fratello 2023: chi entra nella prima puntata?/ Da Alex Schwazer a Beatrice Luzzi

Grande Fratello 2023: la grande novità del cast “misto”

Siamo ad un passo dal gong: questa sera scopriremo i primi concorrenti del Grande Fratello 2023 pronti a varcare la soglia della porta rossa. L’hype è stato alimentato di settimana in settimana tra i rumor e retroscena riferiti a possibili ingressi tra volti noti e personalità sconosciute; finalmente però è giunta l’ora di scoprire l’effettiva composizione del cast al netto dei nomi già ufficiali.

Come ormai risaputo, i concorrenti del Grande Fratello 2023 presenteranno una condizione innovativa rispetto alle edizioni precedenti, dominate dai volti noti. Il cast del reality sarà infatti composto in maniera eterogenea, colorato dalla presenza di Vip e Nip uniti sotto lo stesso tetto. C’è grande attesa dunque rispetto alle dinamiche potranno nascere proprio in funzione di questa scelta che segna una tendenza opposta rispetto al passato. Seguendo la linea delle scorse edizioni, è probabile che i concorrenti del Grande Fratello 2023 non entreranno tutti nella prima puntata; gli ingressi potrebbero essere spalmati nei primi due appuntamenti, arrivando a completare il cast anche con la terza puntata.

Grande Fratello 2023, i concorrenti: i primi Vip che entreranno nella Casa

Come anticipato, questa sera scopriremo quali saranno i concorrenti del Grande Fratello 2023. Il reality condotto da Alfonso Signorini apre finalmente i battenti e c’è grande attesa per le tante novità a corredo di questa nuova edizione. Il cast vedrà costretti alla convivenza Vip e Nip, per un risultato dal punto di vista delle dinamiche che è difficile da dedurre a posteriori. Vediamo dunque quali sono i nomi già ufficiali e che varcheranno la soglia della porta rossa questa sera.

I personaggi noti che andranno a comporre il cast del Grande Fratello 2023 appartengono ai settori più disparati; dallo sport alla musica, passando per il contesto della recitazione. Grande curiosità è dedicata alla partecipazione di Alex Schwazer; campione olimpico con un passato difficile. Con lui spiccano tra i concorrenti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, entrambe attrici stimate e dalla carriera affermata.

Grande Fratello 2023: i primi Nip che entreranno nella Casa

Insieme ad Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares – appartenenti al circuito Vip – entreranno a far parte dei concorrenti del Grande Fratello 2023 anche alcuni volti non noti al mondo dello spettacolo. Anche in questo caso non sono noti tutti i componenti del cast ma 3 nomi sono già stati rivelati. A vivere l’esperienza della Casa più chiacchierata d’Italia ci sarà Giselda Torresan, giovane operaia e influencer.

Sempre per il circuito Nip, inaugurano la rosa dei concorrenti del Grande Fratello 2023 anche: Letizia Petris e Vittorio Menozzi. La prima è una stimata fotografa, il secondo è invece un giovane ingegnere con un passato importante anche come modello dal discreto valore e importanza. Chiaramente, non saranno solo i nomi citati ad andare a comporre il cast della nuova edizione del reality; in totale, i personaggi che varcheranno la soglia della porta rossa dovrebbero essere 21 e saranno presto svelati nella puntata di questa sera e in quelle a seguire. L’appuntamento è dunque questa sera – 11 settembre – su Canale 5; Alfonso Signorini aprirà le danze con il Grande Fratello 2023 in compagnia di Cesara Buonamici, opinionista unica in studio.

