Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli lite furiosa al GF Vip/ “Il letto è mio”

Antonella Fiordelisi e Oriana la lite per il letto al GF Vip: ecco cosa è successo

Tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli non c’è mai tregua, le due gieffine sono state protagoniste di diversi litigi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. La schermista ha discusso con Edoardo Donnamaria proprio a causa del fatto che il volto di Forum scherzasse con l’influencer spagnola.

Antonella Fiordelisi ha, dunque, deciso di dormire distante dal suo fidanzato ma proprio nel letto dove ora dorme Oriana. Questo ha scatenato una lite furiosa tra le due e l’influencer spagnola ha dichiarato: “O fa pace col ragazzo o dorme con Milena”. A questo punto, la schermista ha replicato: “Quel letto è sempre mio” e lo scontro è degenerato. Successivamente le due hanno cercato un confronto in cui Oriana ha fatto capire alla schermista che se litiga con il fidanzato non è giusto infastidire gli altri, costringendoli a dormire in un altro letto. Per vedere la clip clicca qui.

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi: “La più falsa”

Se inizialmente Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli avevano legato molto, ora sono diventate “nemiche” pronte a stuzzicarsi ad ogni minima occasione. L’influencer spagnola si è infuriata con la schermista quando Ginevra Lamborghini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il motivo di tanto fastidio è l’abbraccio di Antonella all’ereditiera.

Oriana Marzoli in confessionale ha parlato contro Antonella Fiordelisi: “Antonella è la più falsa di tutti. Fino a una settimana e mezzo fa Ginevra gli stava antipatica, ora invece si abbracciano e gli sta simpatica solo perché sa che mi fa stare male!” La schermista ha parlato altrettanto male dell’influencer spagnola a Edoardo Donnamaria: “Lei vuole per forza trovare il fidanzato qua e avvicinarsi l’uomo. Per me è un atteggiamento che non mi piace in una donna, perché fa la gatta morta con tutti gli uomini qui dentro, ho visto che lo sta facendo anche con te, ok? E te gli dai confidenza.”

