Antonella Fiordelisi ed Donnamaria assenti alla festa di Signorini/ Ecco perché

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria assenti alla festa di Signorini

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati tra i grandi assenti alla festa di compleanno di Alfonso Signorini che si è tenuta giovedì 11 maggio a Milano. Pur essendo stati invitati, come ha svelato Antonella, la coppia ha disertato il parto, ma perchè? Antonella ed Edoardo convivono a Milano. Tuttavia, da una settimana, si trovano a Roma dove, domenica scorsa, a loro insaputa, hanno ricevuto una sorpresa dai fan organizzata dalla famiglia Donnamaria. La coppia ha così deciso di restare qualche giorno in più nella capitale avendo una serie di impegni di lavoro che, domani, li porterà a Napoli.

La coppia, infatti, è attesa ad un evento Givova, sponsor del Grande Fratello Vip e di cui Antonella è testimonial. Per evitare di dover nuovamente affrontare un lungo viaggio rientrando a Milano, la coppia ha preferito restare a Roma come ha spiegato Antonella sui social.

Antonella Fiordelisi ringrazia Alfonso Signorini

Con una foto in cui è proprio con Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi ha annunciato la propri assenza e quella di Edoardo Donnamaria alla festa di Signorini. “Purtroppo stasera non ci saremo. Se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo”, ha scritto la Fiordelisi ringraziando nuovamente Signorini per averle permesso di conoscere Edoardo.

Mentre a Milano andava in scena la festa di Signorini con la lite tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, i Donnalisi si trovavano a Roma dove Edoardo ha anche seguito la partita della Roma con gli amici. Questa mattina, poi, Antonella e Gohan, il cane di Edoardo e di cui, ormai, si occupa anche lei, sono partiti in treno per Salerno dove questa sera li raggiungerà Edoardo dopo il programma in radio che lo impegna dal lunedì al venerdì.

