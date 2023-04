Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria convivono/ Lei: “Si è trasferito subito”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vivono insieme: l’annuncio social

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto momenti di tensioni all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra alti e bassi, liti e rotture, in molti hanno pensato che la coppia non saprebbe durata molto al di fuori del Grande Fratello Vip 2022.

Attraverso alcune domande su Instagram, però, la schermidora ha smentito le voci sulla presunta crisi e ha annunciato la convivenza con il volto di Forum: “Mi ha portato a casa sua la notte stessa che sono uscita dalla casa. Mi ha dedicato una canzone e vuole stare sempre con me a tal punto da trasferirsi a convivere subito“. Antonella Fiordelisi ha, dunque, confermato che la coppia vive insieme a Milano. L’influencer campana si dice felice e sorpresa di quanto impegno il suo fidanzato metta nella loro relazione.

Qualche settimana fa si è diffuso il gossip su una presunta crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A sollevare tale ipotesi un post che la schermidora ha pubblicato sui social, che sembrava alludere a problemi di coppia importanti.

Qualche giorno prima, Antonella Fiordelisi parlava dell’amore per il suo fidanzato con enfasi: “La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre… E’ una cosa importante e anche lui ha voglia di diventare padre”. Successivamente, però, l’influencer campana ha scritto una frase emblematica: “Non permettere a nessuno di amarti a metà… O tutto o niente!“. Questa dichiarazione è stata colta dai fan come un’avvisaglia che tra la coppia qualcosa non andasse. In realtà, la crisi è stata smentita dall’ex gieffina che ha svelato la convivenza con il volto di Forum.

