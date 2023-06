Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, pace fatta per l’onomastico/ Reunion con Alberto De Pisis e…

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: crisi superata per la coppia

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria superano la crisi scatenata da un litigio tornando ad essere sempre più innamorati e uniti. A confermare la crisi tra i due era stata proprio Antonella pubblicando un post tra le storie di Instagram in cui chiedeva rispetto per lei, Edoardo e la situazione. I rumors sulla presunta crisi si erano diffusi dopo la mancanza di interazioni social tra i due e l’allontanamento fisico con lei a Milano e lui a Roma. Il ritorno di Edoardo nel capoluogo lombardo dove la coppia convive ha di fatto sancito la pace. I primi segnali di riavvicinamento erano arrivati nel pomeriggio di ieri quando, nel corso di una diretta Instagram per annunciare la novità degli orecchini della sua capsule di gioielli The Queen scacco matto, disponibili dal 15 giugno, rispondendo alle domande dei fan, Antonella aveva confermato la presenza di Edoardo a Milano e del cane Gohan a casa con lei.

La conferma ufficiale, però, è arrivata nella tarda serata di ieri. La Fiordelisi ha pubblicato la foto di una cena tra le storie del suo profilo Instagram e, successivamente, una foto di Alberto De Pisis con una collana di “The queen scacco matto” sulla pagina ufficiale della linea di gioielli svelando così di essere a cena proprio con lui. A svelare, poi, la presenza di Edoardo Donnamaria con loro è stato Matteo Evandro che ha pubblicato la foto del tavolo taggando proprio Antonella, Alberto ed Edoardo. Una cena a quattro che segna così la fine della crisi dei Donnalisi.

Dopo la cena, sul proprio profilo Instagram, Antonella Fiordelisi ha pubblicato una serie di foto mostrando l’outfit della serata e la torta fatta preparare per festeggiare l’onomastico. “A me non frega nulla se al Nord non festeggiano l’onomastico. Lo festeggerò a vita”, ha scritto Antonella nella didascalia. La Fiordelisi, poi, con un commento ha avvisato i fan che aspettavano il commento di Edoardo Donnamaria che non sarebbe arrivato. “Tranquilli, non metterà nè like nè commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza”, ha aggiunto la Fiordelisi scatenando la reazione divertita dei fan.

In realtà, però, il like di Edoardo è poi arrivato, ma non il commento. Chi ha commentato, invece, è stato Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo che, insieme alla moglie Chicca, ha accolto Antonella in famiglia come una figlia. “Premesso che Chicca non sa neanche quando è San Vincenzo …però per te vale un’eccezione! Auguri Antonella“, ha scritto il padre di Edoardo. “Grazie, ti voglio bene”, la risposta della Fiordelisi.













